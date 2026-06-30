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ಬೆಳಗಾವಿ: ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದ 300 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಪುರಾತನ ಬಾವಿಗೆ ಮರುಜೀವ; ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಶಿವಲಿಂಗದಾಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆರಗಾದ ಜನ

ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಹುದುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಾವಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಪ್ಯಾಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ಮರುಜೀವ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

BELAGAVI WELL REJUVENATED BY FOUNDATION ಪುರಾತನ ಬಾವಿಗೆ ಮರುಜೀವ ಬಾವಿಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ HISTORIC WELL REJUVENATE
ಪುರಾತನ ಬಾವಿಗೆ ಮರುಜೀವ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 30, 2026 at 5:19 PM IST

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Updated : June 30, 2026 at 5:26 PM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಇತಿಹಾಸದ ಕಾಲಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಾವಿಯೊಂದು ಇಂದು ಮರುಜೀವ ಪಡೆದು ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾವಿಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಜನ ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾವಿಯನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಿದವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತಗಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಂಚವೀರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 300 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಬಾವಿಯೊಂದು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಂಡಿದೆ. ಬಾವಿಯ ಸುಂದರ ವಿನ್ಯಾಸ ನೋಡುಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಪ್ಯಾಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್.

ಬೆಳಗಾವಿ-ಸಾಂಬ್ರಾ ನಡುವೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂಗಳತೆ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಬಾವಿಯು 80 ಅಡಿ ಎತ್ತರವಿದ್ದು, ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿದೆ. ಬಾವಿಯೊಳಗೆ 53 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿದ್ದು, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಬಲಿಷ್ಠ ತಡೆಗೋಡೆ ಇದೆ. ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಡುಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ಕಮಾನುಗಳ ಬಾವಿಯು ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಾರುತ್ತಿವೆ. ಬಾವಿಯನ್ನು ಮೇಲಿನಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಶಿವಲಿಂಗದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ‌. ಸುಣ್ಣ, ಬೆಲ್ಲ, ಮರಳು ಬೆರೆಸಿ ಗಚ್ಚಿನಿಂದ, ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈಗಲೂ ಈ ಬಾವಿ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಬಾವಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ, ರಚನೆ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸವಾಲೆಸೆಯುವಂತಿದೆ.

BELAGAVI WELL REJUVENATED BY FOUNDATION ಪುರಾತನ ಬಾವಿಗೆ ಮರುಜೀವ ಬಾವಿಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ HISTORIC WELL REJUVENATE
ಪುರಾತನ ಬಾವಿಗೆ ಮರುಜೀವ (ETV Bharat)

ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಾವಿ ಈ ರೀತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸುತ್ತಲೂ ಗಿಡ-ಗಂಟೆ, ಕಸ-ಕಡ್ಡಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಸಾರಾಯಿ ಬಾಟಲಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಕೆಸರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಗಬ್ಬು ನಾರುತ್ತಿತ್ತು.‌ ಇದನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮುತಗಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮೇಶ ಪುರಿ ಮತ್ತು ಕೆಲ ಸ್ಥಳೀಯರು ಪ್ಯಾಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರು. ಫೌಂಡೇಶನ್ನಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಮಾಧವಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿತು. ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಡನೆ ಬಾವಿಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಿಳಿದರು.‌ ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಸ್ಥಳೀಯರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದರು. ಕ್ರೇನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಸರನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ನೋಡ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಾವಿಯ‌ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಯಿತು. ಮಣ್ಣು-ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಾವಿಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ವೈಭವ ಮರುಕಳಿಸಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಚುರುಕು ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ‌ ಸೆಲೆ ಉಕ್ಕಿದೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು 300 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹಳೆಯ ಬಾವಿ. ನಿಖರವಾಗಿ ಯಾವ ರಾಜ-ಮಹಾರಾಜರು, ಯಾವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಸಂಗ್ರಾಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಈ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತು ರೂಪುರೇಷೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸಾವಿರಾರು ಜನ, ಜಾನುವಾರುಗಳ ನೀರಿನ ದಾಹ ತೀರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರ ನೀರು ಎಳನೀರಿಗಿಂತ ಸಿಹಿ ಆಗಿತ್ತು!. ಯಾವಾಗ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ನಳ, ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳು ಬಂದವೋ ಆಗಿನಿಂದ ಇದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು.

ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ವಿನ್ಯಾಸ: ಕೆಲವು ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ, ಮಹಾರಾಜರ, ಸಾಮಂತರ ಪ್ರಯಾಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ, ಆಗಿನ ರಾಜ ಮಾರ್ಗ (ಹೆದ್ದಾರಿ)ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅನುಕೂಲ, ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ. ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಂತಹ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಬಾವಿಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಮೇಲ್ನೋಟದಿಂದ ಈಶ್ವರ ಲಿಂಗದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ನೀರು ತುಂಬಲು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾವಿಯು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಗಚ್ಚು ಬಳಸಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಬಾವಿಯ ವಿನ್ಯಾಸವು ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಕಮಾನು ಮತ್ತು ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

BELAGAVI WELL REJUVENATED BY FOUNDATION ಪುರಾತನ ಬಾವಿಗೆ ಮರುಜೀವ ಬಾವಿಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ HISTORIC WELL REJUVENATE
ಪುರಾತನ ಬಾವಿಗೆ ಮರುಜೀವ (ETV Bharat)

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ಯಾಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಮಾಧವಪ್ರಭು ಅವರು, "ಕಂಚವೀರ ನಗರದ ಪುರಾತನ ಬಾವಿಯನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಬಿಜಾಪುರ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪದ ವಿನ್ಯಾಸದಂತಿದೆ. 300 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದು ಅಂತಾ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೆಸರು, ಗಿಡಗಂಟೆಯಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಇದರ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಶುರು ಮಾಡಿದೆವು. ಸುಮಾರು 60 ಅಡಿ ಆಳದ ಈ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ 15 ಅಡಿ ಅಗೆದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮುತಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ಟ್ಯಾಂಕರ್​ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬಿದ್ದಿರುವ ಕೆಲ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು, ನವೀಕರಿಸಿ ಬಾವಿಗೆ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸುತ್ತಲೂ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಆಗದಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಇದು ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿತ್ತು..!: "ಬಾವಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಹಳೆಯ ಕಂಚವೀರ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಚವೀರಪ್ಪನ ಬಾವಿ ಅಂತಾ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಎಂದರೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಈ ಬಾವಿಯ ಗೂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಇಂತಹ‌ ಅಪರೂಪದ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಾವಿ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬೇರೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆಯ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಬಾವಿಯ ಕಲೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಆರ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ ಕೋರಿದರು.

ಇಂಥ ಬಾವಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಗ್ರಾ.ಪಂ‌.ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮೇಶ ಪುರಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "2004ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಬಾವಿ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ಯಾಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಬಾವಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಂಡಿದೆ. ಸುಮಾರು 15 ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕಸ, ಕೆಸರನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.‌ ಬಾವಿಯ ಕಟ್ಟಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಅಂದಿನ‌ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಬಾವಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕೂಡಾ ಕೈ ಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಬಾವಿಗಳು ಇರೋದೇ ಅಪರೂಪ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅದೇರೀತಿ ಯಾವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ರಾಜನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

BELAGAVI WELL REJUVENATED BY FOUNDATION ಪುರಾತನ ಬಾವಿಗೆ ಮರುಜೀವ ಬಾವಿಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ HISTORIC WELL REJUVENATE
ಪುರಾತನ ಬಾವಿಗೆ ಮರುಜೀವ (ETV Bharat)

ಬಾವಿಯನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು- ಡಿಸಿ: ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಾವಿಯೊಂದು ಪತ್ತೆ ಆಗಿರುವ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ಅವರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಬಾವಿಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಸೌಂದರ್ಯ ಸವಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಇಂಥ ಬಾವಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರು ಪೂರೈಸುವುದರ ಜತೆಗೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

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Last Updated : June 30, 2026 at 5:26 PM IST

TAGGED:

BELAGAVI
WELL REJUVENATED BY FOUNDATION
ಪುರಾತನ ಬಾವಿಗೆ ಮರುಜೀವ
ಬಾವಿಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ
HISTORIC WELL REJUVENATED

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