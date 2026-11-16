ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ 'ಕೊಂಕಣಿ ಗಾನಯಜ್ಞ': 12 ದಿನ, 12 ಗಂಟೆ, 12 ನಿಮಿಷಗಳ ಗಾಯನದೊಂದಿಗೆ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ
Konkani Gana Yajna: ಭಾಷೆಯೊಂದು ಜನರನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಸೆಯಬಲ್ಲದು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ 300 ಗಂಟೆಗಳ ಅಖಂಡ 'ಕೊಂಕಣಿ ಗಾನಯಜ್ಞ' ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ವರದಿ: ವಿನೋದ್ ಪುದು
Published : November 16, 2026 at 10:12 AM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಹನ್ನೆರಡು ಹಗಲು, ಹನ್ನೆರಡು ರಾತ್ರಿಗಳ ಕಾಲ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ವಿರಾಮವಿಲ್ಲದೆ ಮೊಳಗಿದ ಸಾವಿರಾರು ಕಂಠಗಳ ಸುಶ್ರಾವ್ಯ ನಾದ.. ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾಡೂ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗದೆ ಸತತ 300 ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಾಲ ನಡೆದ ಅಖಂಡ ಗಾಯನದ ಮಹಾಯಜ್ಞ.. ಕಡಲನಗರಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪುರಭವನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹದಿಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಸ್ಮಯ ನವೆಂಬರ್ 15ರ ಸಂಜೆ 6:12ಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿದೆ.
ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಂದ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್' ಸಂಸ್ಥೆಯ 40ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ 'ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗೀತ ಮಹಾಸಮ್ಮೇಳನ'ವು (ಕೊಂಕಣಿ ನಿರೊಂತರಿ - ಸೊಂಸಾರ್ ಸೊರಾಸೊರಿ) ಜಾಗತಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸುವರ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 3ರ ಮುಂಜಾನೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಗೋವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಗಾನಯಜ್ಞ, ನಿರಂತರ 12 ದಿನಗಳು, 12 ಗಂಟೆಗಳು ಮತ್ತು 12 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ (ಒಟ್ಟು 300 ಗಂಟೆ 12 ನಿಮಿಷ) ಅವಿರತವಾಗಿ ಸಾಗಿ, ಕೊಂಕಣಿ ತಾಯ್ನುಡಿಯ ಕಂಪನ್ನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಪಸರಿಸಿದೆ.
ಗುಜರಾತ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೊಂಕಣಿಗರು: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗುಜರಾತ್ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ 11 ದಿನ, 11 ಗಂಟೆ, 11 ನಿಮಿಷಗಳ ಸಮೂಹ ಗಾಯನವು 'ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಮೂಹ ಗಾಯನ ಮ್ಯಾರಥಾನ್' (Longest Singing Marathon - Multiple Singers) ಎಂಬ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 5:11ಕ್ಕೆ ಆ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದ ಕೊಂಕಣಿ ಗಾಯಕರು, ರವಿವಾರ ಸಂಜೆ 6:12ರವರೆಗೆ ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದುಬೈ, ಕುವೈತ್, ಮಸ್ಕತ್, ಕತಾರ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದಲೂ ತಂಡಗಳು: ಈ ಮಹಾಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ 300 ಗಾಯನ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೊಂದು ತಂಡದಂತೆ ಒಟ್ಟು 6,780ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಾಡುಗಾರರು ಸೇರಿ 4,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಭಿನ್ನ ಕೊಂಕಣಿ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಂಬ ಧರ್ಮದ ಬೇಲಿಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಜಿಎಸ್ಬಿ, ಆರ್ಎಸ್ಬಿ, ಖಾರ್ವಿ, ಕುಡ್ಮಿ, ಸಿದ್ಧಿ, ನವಾಯತ್ ಮತ್ತು ದಾಲ್ದಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹಾಗೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ವಿವಿಧ ಪಂಗಡಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 42 ಸಮುದಾಯಗಳ ಕಲಾವಿದರು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯ್ನುಡಿ ಕೊಂಕಣಿಯ ಕಂಪನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವಾದಿಂದ 53 ತಂಡಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ದುಬೈ, ಕುವೈತ್, ಮಸ್ಕತ್, ಕತಾರ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದಲೂ ತಂಡಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ಹಾಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲಿನೊ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 40 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಸಂಭ್ರಮ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಎರಿಕ್ ಒಜೇರಿಯೊ ಅವರ ಪ್ರಥಮ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಕೊಂಕಣಿಗರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲು ಈ ಮಹಾಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೆವು. 42 ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯ ಹಾಗೂ ಜಾತಿ-ಧರ್ಮಗಳ ಜನರನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಸೆದಿರುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು. ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯ ಅಧಿಕೃತ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಕಾರ್ಕಳ ಅತ್ತೂರು ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಸಿಲಿಕಾದ ಪ್ರಧಾನ ಗುರುಗಳಾದ ಫಾದರ್ ಅಲ್ಬನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಜಾತಿ, ಮತ, ಭೇದಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯದೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿರುವುದು ನಾವು ಊಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ 'ಜೆನ್-ಝೀ' (Gen Z) ಮತ್ತು 'ಜೆನ್-ಆಲ್ಫಾ' (Gen Alpha) ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಇದೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಜೀವನದ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣ: ಅತ್ತೂರು ಗಾಯನ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಜಾನೆಟ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಗೀತ ಗುರು ಜೋಯಲ್ ಪಿರೇರಾ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆಗಾಗಿ ತಂಡ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮತ್ತು ಆತಂಕವಾಗಿತ್ತು. ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಮಗೆ ಇಂತಹ ಬೃಹತ್ ವೇದಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಜೀವನದ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣ. ಅತ್ತೂರಿನ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಯ ಭಾಗವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಅತೀವ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋಕಿಂ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಲ್ವಾರಿಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯು ನಾನು ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಭಾಷೆಯೊಂದು ಜನರನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಸೆಯಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಈ 300 ಗಂಟೆಗಳ ಅಖಂಡ 'ಕೊಂಕಣಿ ಗಾನಯಜ್ಞ' ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಕರಾವಳಿಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿದ ಈ ಕೊಂಕಣಿ ನಾದವು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಭಾಷಾಭಿಮಾನದ ಹೊಸ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿದೆ.
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