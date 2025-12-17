ಏಳೂರಿನ ಜನರಿಗೆ ವೇಶ್ಯೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬೃಹತ್ ಕೆರೆ 13 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಭರ್ತಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದ ಮೂಲಕ ಏಳೂರಿನ ಕೆರೆಗೆ ಶಾಸಕ ಸಿ.ಎನ್.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 17, 2025 at 3:25 PM IST
ಹಾಸನ: ಬರಗಾಲದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಏಳೂರಿನವರಿಗಾಗಿ ವೇಶ್ಯೆಯೊಬ್ಬಳು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೆರೆಗೆ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಶಾಸಕ ಸಿ.ಎನ್.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ಪಡೆದು, ನೀರು ತುಂಬಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ವಳಗೇರಹಳ್ಳಿ-ಅಣತಿ ನಡುವೆ ಈ ಬೃಹತ್ ಇದೆ.
ಇಲ್ಲಿ 48 ದಿನಗಳ ಮಂಡಲ ಪೂಜೆಯ ಮೂಲಕ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾರ ತೆರೆಬಿತ್ತು. ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು, ಎತ್ತ ನೋಡಿದರೂ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿದಷ್ಟು ದೂರ ನೀರು. ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ, ಒಂದೇ ತೆಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಏಳು ಊರಿನ 7 ದೇವರನ್ನು ಕಂಡ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವ ಮೂಡಿತ್ತು.
ಇದೇ ವೇಳೆ, 13 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಬೃಹತ್ ಕೆರೆಯೊಂದು ಏತನೀರಾವರಿಯ ಮೂಲಕ ತುಂಬಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬೃಹತ್ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೂರಿನ ದೇವರುಗಳ ಜಲಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕಂಡ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು, ಜಯಘೋಷಗಳನ್ನು ಕೂಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ಕೆರೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಅನಂತಿ ಎಂಬ ವೇಶ್ಯೆಯೊಬ್ಬಳು ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಕೆರೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಆಕೆಯ ಹೆಸರನ್ನೇ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. 1525ರಿಂದ 1530ರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರ ಗುರುಗಳಾದ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಆಗಮಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ನಂತರ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನಂತಿ ಎಂಬ ವೇಶ್ಯೆಯೊಬ್ಬಳು ವಾಸವಿದ್ದು, ಬರಗಾಲದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಆಕೆ ತಾನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣದಿಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಕೆರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಏಳು ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಳಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವೇಶ್ಯೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆರೆಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಅಣತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರಾದ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅತ್ರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಏಳು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಕೆರೆ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಏಳು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಇದೊಂದೇ ಕೆರೆಯಿದ್ದು, ಏಳು ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ದ್ವೀಪದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಯಡಿಯೂರು ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮೂರು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರು ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವಂತ ಸಮಾಧಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿದ್ದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪಕ್ಕದೂರಿನ ವಳಗೇರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಜೀವ ಸಮಾಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ತದನಂತರ ಈ ಗ್ರಾಮ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯ 2ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ 2ನೇ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಗೆ ಅಣತಿ-ವಳಗೇರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೇಬೀಡಿದ ದ್ವಾರಸಮುದ್ರ ಕೆರೆ ಮೊದಲ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಕೆರೆಯಾಗಿ ಅಣತಿ-ವಳಗೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಈ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ. ಸುಮಾರು 998 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆರೆ ಇದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ 2ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯ 2ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಬಿದ್ದು 13 ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿದೆ. ಕಾರಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗಿರುವ ಬಾಗೂರು ನವಿಲೆ ಸುರಂಗದಿಂದ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಬೀಳುವುದೇ ದುಸ್ತರವಾಗಿತ್ತು. ಕೆರೆಯನ್ನು ನಂಬಿ 7 ಗ್ರಾಮಗಳು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಾರದೇ, ಕೆರೆ ತುಂಬಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಶಾಸಕ ಸಿ.ಎನ್.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಬಾಗೂರು ನವಿಲೆ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದ ಏತನೀರಾವರಿಯ ಮೂಲಕ ಕೊನೆಗೂ ಈ ಬಾರಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಅಡಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆದರೂ ನೀರು ಬಾರದ ಇದ್ದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ 160 ಅಡಿಗೆ ನೀರು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಅಂತರ್ಜಲ ವೃದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 998 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡಿರುವ ಕೆರೆ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಬಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿದೆ. 13 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶಾಸಕ ಸಿ.ಎನ್.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ: ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 370 ಗ್ರಾಮಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಣತಿ ಮತ್ತು ವಳಗೇರಹಳ್ಳಿಯ ನಡುವೆ ಇರುವ ಈ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಸುಮಾರು 998 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುವುದು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಇನ್ನು 13 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕೆರೆ ತುಂಬಿದ ಅಣತಿ-ವಳಗೇರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ, ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ, ವೈಧ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ, ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಮ್ಮನವರ ಎರಡು ದಿನಗಳ ವೈಭವದ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿತು. ವಳಗೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯಾಗಿರುವ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಹಾಗೂ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯವರ 48ನೇ ದಿನದ ಮಂಡಲ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಳಗೇರಹಳ್ಳಿ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ, ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಕಳಸ ಸ್ಥಾಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ವೈಭವದ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ನೆರವೇರಿತು.
ಕೆರಗೋಡಿ ರಂಗಾಪುರ ಮಠದ ಗುರು ಪರದೇಶಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಜಿ.ಪಂ.ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ಕುಸುಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಅಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿತು. ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಆಗಮಿಸಿ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವವನ್ನು ಕಣ್ಣುಂಬಿಕೊಂಡರು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂತಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕಾರವಾರದ ಅನುಭವಿ ಈಜುಪಟುಗಳನ್ನು ಕರೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬೋಟ್ ತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರ್ಚಕರ ಸಂಘದ ವಳಗೇರಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಮೂರ್ತಿ, ಜಿ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಜಿ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ಕುಸುಮಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯುವ ಮುಖಂಡ ಶಶಾಂಕ್ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಅಣತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ರವಿ, ಧರ್ಮರಾಜ್, ಮರುವನಹಳ್ಳಿ ದೇವರಾಜ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
