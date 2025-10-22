ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿದ ಮರ ಇದೇ ನೋಡಿ! ಕರಿನೀರಿನ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ವೀರರ ಮರೆತೆವೇ?
ಇಂದಿನ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಗಡದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 26, 1831ರಂದು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಮಂದಿಯನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕರಾಳ ಘಟನೆಗೆ ಆಲದ ಮರ ಇಂದಿಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ.
Published : October 22, 2025 at 7:25 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಬ್ರಿಟಿಷರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನನ್ನು ಮೋಸದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಆರು ಜನರು ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮತ್ತೆ ಆರು ಮಂದಿ ಜೀವಾವಧಿ(ಕರಿನೀರಿನ) ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಕಿತ್ತೂರು ನಾಡಿನ ಈ ಹುತಾತ್ಮ ವೀರರು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಾರದೇ ಇರುವುದು ಇತಿಹಾಸಪ್ರಿಯರ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಕಿತ್ತೂರು ಪುಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥಾನ ಆದರೂ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಎಂದು ಸೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಆಂಗ್ಲರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸೋಲಿನ ರುಚಿ ತೋರಿಸಿ ದಿಟ್ಟತನ ಮೆರೆದಿತ್ತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಬೆಳ್ಳಿಚುಕ್ಕಿ ವೀರರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಕಹಳೆ ಊದಲಾಗಿತ್ತು.
ಕಿತ್ತೂರಿನ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಐಸಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಥ್ಯಾಕರೆಯನ್ನು 1824 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ರಂದು ಗುರಿಕಾರ ಅಮಟೂರ ಬಾಳಪ್ಪ ತನ್ನ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಿತ್ತೂರು ವಿಜಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಅದೇ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರಿಗೆ ಸೋಲಾಗಿ, ಅಮಟೂರ ಬಾಳಪ್ಪ ವೀರಮರಣ ಅಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ವೀರರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಬೈಲಹೊಂಗಲದ ಗೃಹಬಂಧನ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರರು ಚದುರಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ 1830ರವರೆಗೆ ರಾಯಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಮ್ಮವರಿಂದಲೇ ಆದ ಮೋಸದಿಂದ ರಾಯಣ್ಣ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಹಚರರನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಜೈಲಿಗಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30, 1830ರಂದು ರಾಯಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ 7 ಜನರಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ, ಇನ್ನುಳಿದ 6 ಮಂದಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಆಗಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಮರಾಠಾ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದ್ದ ಜೆ.ವಿ.ಅಂಡರಸನ್ ಆದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದಿನ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಗಡದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 26, 1831ರಂದು 7 ಮಂದಿಯನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕರಾಳ ಘಟನೆಗೆ ಈಗಲೂ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಲದ ಮರ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿ ನಿಂತಿದೆ.
ರಾಯಣ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿದವರು:
- ಸಂಗೊಳ್ಳಿಯ ರಾಯಣ್ಣ ಭರಮಣ್ಣ ರೋಗಣ್ಣವರ
- ಬಸ್ತವಾಡದ ಬಾಳಾನಾಯಕ ಮಲ್ಲನಾಯಕ
- ಹಣಬರಟ್ಟಿಯ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಕ್ರೆಪ್ಪ
- ಸುತಗಟ್ಟಿಯ ಕರಬಸಪ್ಪ ಕಲ್ಲಪ್ಪ
- ಹೋಗರ್ತಿಯ ಭೀಮಾ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಜಿಡ್ಡಿಮನಿ
- ಸಂಗಟಿಕೊಪ್ಪದ ಕೆಂಚನಗೌಡ ರುದ್ರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ
- ಸುತಗಟ್ಟಿಯ ಅಪ್ಪಾಜಿನಾಯಕ ಕೆಂಚನಾಯಕ
ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾದವರು:
- ರುದ್ರನಾಯಕ ನೀಲನಾಯಕ
- ಬೆಳವಡಿಯ ಯಲ್ಲಾನಾಯಕ ಬಡವಣ್ಣ
- ತಿಗಡೊಳ್ಳಿಯ ಅಪ್ಪೋಜಿ ದಾದಾಸಾಹೇಬ
- ಮಾಚೀಗಡದ ರಾಣೋಜಿ ಬಾಳಪ್ಪ
- ತೋಪಿನಕಟ್ಟಿಯ ಕೊಣೇರಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ
- ಕೊಡಚವಾಡದ ನೇಮಣ್ಣ ಪಾಯಪ್ಪ
1975ರಲ್ಲಿ ಬ.ರು.ಜಕಾತಿ ಮತ್ತು ಶಿವಪ್ಪ ಮಲಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ರಚಿಸಿದ್ದ "ಕಿತ್ತೂರು ನಾಡಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ" ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೆಜೆಟ್ ನಲ್ಲೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಆಗಿರುವ ಮಂಜುನಾಥ ಕಳಸಣ್ಣವರ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡು ಯುದ್ಧಗಳು ಮತ್ತು ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಭಂಡಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಡಿನ ಅನೇಕ ಭಂಟರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಏಳು ಜನರಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಈ ಆರು ಜನರನ್ನು ಕರಿನೀರಿನ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿದವರು ಮತ್ತು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಈ ವೀರರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ಕಥನವನ್ನು ಈ ಭಾಗದ ಜನರು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು.
ಕಿತ್ತೂರಿನ ವೀರರ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಬೇಕಿದೆ: ಕಿತ್ತೂರಿನ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಸರ್ದಾರ ಗುರುಶಿದ್ದಪ್ಪ, ಸರ್ದಾರ ಅವರಾದಿ ವೀರಪ್ಪ, ರಾಯಣ್ಣನ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ಬಿಚ್ಚುಗತ್ತಿ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ, ಕುಂ. ಇಮಾಮ್, ಕಕ್ಕೇರಿ ವೆಂಕಣ್ಣ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ವೀರ ಶೂರರು ತಮ್ಮ ಪರಾಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಇತಿಹಾಸವು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವೀರ, ಶೂರರ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಕೆಲಸ ಯುವ ಸಂಶೋಧಕರು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಚನ್ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠವನ್ನು ಕಿತ್ತೂರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ನಂದಗಡದಲ್ಲಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವೀರಭೂಮಿ ಅಂತಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ರಾಯಣ್ಣನ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿದ ಮರ ಎಂಬ ಫಲಕ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಆರು ಜನರ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದೇ ಇರುವುದು ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರಾಯಣ್ಣನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಷ್ಟೇ ಗೌರವ, ಮನ್ನಣೆ ಆ ವೀರರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ. - ಎಫ್.ಎಸ್.ಸಿದ್ದನಗೌಡರ, ನ್ಯಾಯವಾದಿ.
ಅ.23, 24 ಮತ್ತು 25ರಂದು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗದ ಕಿತ್ತೂರು ನಾಡಿನ ಕಲಿಗಳ ಇತಿಹಾಸದ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.
