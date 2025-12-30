HALನಿಂದ ಧ್ರುವ್-ಎನ್ಜಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅನಾವರಣ: ದೇಶದ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ, ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ
Published : December 30, 2025 at 6:09 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್(HAL) ಮಂಗಳವಾರ ಧ್ರುವ್-ಎನ್ಜಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು. ಇದು ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವ ಕಿಂಜರಪು ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಡು ಅವರು HAL ಮತ್ತು ವಾಯುಯಾನ ವಲಯದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು, ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಭಾರತದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ವಲಯದ ತ್ವರಿತ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಭಾರತ ಇಂದು ಸುಮಾರು 300 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ 1,000 ರಿಂದ 1,500 ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಮದು ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವೇ ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಧ್ರುವ್-ಎನ್ಜಿ ನಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಾಗರಿಕ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ ಧ್ರುವ್-ಎನ್ಜಿ ಒಂದು ಹಗುರವಾದ, ಬಹುಪಯೋಗಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕಡಲಾಚೆಯ ಸೇವೆಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬಳಕೆ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ವಿಐಪಿ ಪ್ರಯಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಗಾಜಿನ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ವಾಯುಯಾನ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಒಳಹರಿವು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸುರಕ್ಷತೆ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸುಲಭತೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಯದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಧ್ರುವ್-ಎನ್ಜಿ ಅನ್ನು ನಾಗರಿಕ ನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಾಜಿನ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹಾರಾಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪೈಲಟ್ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅರಿವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಿ.ಕೆ. ಸುನಿಲ್ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ 14 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಬಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಿಕೆಗೆ ಇದನ್ನು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿವಿಐಪಿ ಮತ್ತು ವಿಐಪಿ ಪ್ರಯಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೂ ಈ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನ ಸುಮಾರು ಶೇ.65 ರಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಎರಡನ್ನೂ ದೇಶದೊಳಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಧ್ರುವ್-ಎನ್ಜಿ ಎಂಬುದು 5.5-ಟನ್ ತೂಕದ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅವಳಿ-ಎಂಜಿನ್, ಬಹು-ಕಾರ್ಯ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸ್ಕಿಡ್ ಮತ್ತು ವ್ಹೀಲ್ಡ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದನ್ನು CEMILAC ನಿಂದ ಮಿಲಿಟರಿ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು DGCA ನಿಂದ ನಾಗರಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾಗರಿಕ, ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ನಿಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
