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ದಾವಣಗೆರೆ-ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ಅದ್ಧೂರಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ: ಡಿಜೆ ಸದ್ದಿಗೆ ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿದ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು!

ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 9ನೇ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಇಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು.

HINDU MAHAGANAPATHI PROCESSION
ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ಅದ್ಧೂರಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 3, 2026 at 10:36 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ/ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 9ನೇ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಇಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು. ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಕಮಿಟಿ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ್ದ ಮಹಾಗಣಪತಿಯನ್ನು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಈ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಭಾಗಿಯಾದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಜೆ ಬದಲಿಗೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಡಿಜೆಗಳು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದವು. ಕಲಾ ತಂಡಗಳು, ಚಂಡೆ, ನಾಸಿ ಡೋಲ್ ಬಾರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಕೋಟೆನಾಡು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲು ಇಂದು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಜರುಗಿದ್ದು, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಶಾಮನೂರು ಸಮರ್ಥ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲರಾದ ಡಾ.ಅರುಣ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ಅದ್ಧೂರಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ (ETV Bharat)

ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಡಿಜೆ ಬ್ಯಾನ್, ಈ ಬಾರಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಡಿಜೆ: ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಟ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ಶಾಸಕ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಅವರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಲಾಯಿಸಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಡಿಜೆ‌ ಬಳಕೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಬಾರಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಡಿಜೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.‌ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಡಿಜೆ ಬಾಕ್ಸ್​​ಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ‌ಡಿಜೆ ಸದ್ದಿಗೆ ಯುವ ಸಮೂಹ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಯುವಕರು ನಾಸಿಕ್ ಡೋಲಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಡೋಲು, ಚಂಡೆ, ವೀರಗಾಸೆ, ನಾಸಿಕ್ ಡೋಲ್ ಹಲವು ಕಲಾ ತಂಡಗಳು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯ ಮೆರುಗು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವು.

ಬಾತಿ ಕೆರೆಯ ಬಳಿ ಕೃತಕ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ವಿಸರ್ಜನೆ: ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೈದಾನದಿಂದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಎವಿಕೆ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತ, ಜಯದೇವ ವೃತ್ತ, ಲಾಯರ್ ರಸ್ತೆ, ಪಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡು ನಂತರ ಬಾತಿ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಕೃತಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಭಕ್ತರು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಫೋಟೊ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.

Hindu Mahaganapathi procession
ಡಿಜೆ ಸದ್ದಿಗೆ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು (ETV Bharat)

ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಕಿ ಕಣ್ಗಾವಲು: ದಾವಣಗೆರೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸೇರುವುದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಗಂಗಾಧರ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಸ್​​ಪಿ ಶೇಖರ್ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಅವರು ಹೈಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಎಸ್​​ಪಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿತ್ತು. 1 ಎಸ್​ಪಿ, 1 ಎಎಸ್​​ಪಿ, 8 ಡಿವೈಎಸ್​ಪಿ, 26 ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​ಗಳು, 65 ಸಬ್ ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 4 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ರ‍್ಯಾಪಿಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಹಾಗೂ ಅನ್ಯಕೋಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡುವವರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್​ಗಳ ಕಣ್ಗಾವಲು ಇದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಸರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನ‌‌, ನಟರ ಬಾವುಟ ಹಿಡಿದು ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಇಳಿದರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

Hindu Mahaganapathi procession
ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ (ETV Bharat)

ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜನಸಾಗರ: ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜನಸಾಗರ ಹರಿದು ಬಂದಿತ್ತು.‌ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಭಾಗಿಯಾದರು. ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿಂದೂಪರ ಘೋಷಣೆಗಳು ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಸ್​​ಪಿ ಶೇಖರ್ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಅವರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಸಾಗಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.

ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲೂ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಜರುಗಿತು. ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಹಾರ ಭಗ್ವ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಹರಾಜು ಕೂಗಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಆರಂಭವಾದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ವೃತ್ತ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತ, ಮಹಾವೀರ ಸರ್ಕಲ್, ಬಿಡಿ ರೋಡ್, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ವೃತ್ತ ಸಾಗಿ ಕನಕದಾಸ ವೃತ್ತ ಬಳಿಕ ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಕೃತಕ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಗಜಾನನನನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

Hindu Mahaganapathi procession
ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ (ETV Bharat)

ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿದ್ದ ಮಂದಾಕಿನಿ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಎಲ್ಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಡಿಜೆಗೆ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಬಹುದು. ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ತನಕವೂ ಈ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಇರಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಡಿಜೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಡಿಜೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿಯೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಡಿಜೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ‌

Hindu Mahaganapathi procession
ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ (ETV Bharat)

ಶ್ವೇತಾ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಮೊದಲು ಜೋಳ್ಳಿ ಗುರು ಅಣ್ಣನವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಬೇಕು. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವುದ್ದರಿಂದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇರಲಿದೆ‌. ನಾನು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇ, ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಡಿಜೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ಡಿಜೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಣಿಯಲು ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ, ಅದರೆ ಅವರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಕಮಿಟಿಯವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಡಿಜೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ನಾವು ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

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TAGGED:

DAVANAGERE
CHITRADURGA
ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ
ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ
HINDU MAHAGANAPATHI PROCESSION

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