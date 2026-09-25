ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕವಾದವರಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆರ್ಹತೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಹುದ್ದೆ ನೀಡಲಾಗದು: ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಕೆಎಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ. ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಹೇಮಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರಿದ್ದ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
Published : September 25, 2026 at 2:16 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡುವ ನೇಮಕಾತಿಗಳು ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆಯೇ ವಿನಃ, ಅದು ನಿರಂತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದೆ.
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ನೌಕರರನ್ನು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತಾತ್ಮ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ(ಕೆಎಟಿ) ನೀಡಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ. ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಹೇಮಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರಿದ್ದ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಉನ್ನತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆಎಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಿವಿಧ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಪೀಠವು, ಒಮ್ಮೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಕೇವಲ ಹೆಚ್ಛಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕೋರುವಂತಿಲ್ಲ. ಉನ್ನತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಯು ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದೇ ವಿನಃ, ಅನುಕಂಪದ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹುದ್ದೆಯನ್ನೇ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
2018ರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಡಿಎ ಹುದ್ದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸುಮಾರು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ, 2024ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 21ರಡಿ ನಿಗದಿತ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೇ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇತರರಿಗೂ ನೀಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಹಿಂದೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿ ಕುಟುಂಬದ ತಕ್ಷಣದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆಗೆ ನೀಡುವ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರದ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಹುದ್ದೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇವಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ನಿಯಮಗಳಿಂದ ವಿಚಲಿತವಾಗಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆಯ ದೂರುಗಳು ಹಾಗೂ ಅನಗತ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು, ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ 14ರ (ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕು) ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಾಗಿರುವವರ ಇಬ್ಬರೂ ತಂದೆಯವರು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗುಮಾಸ್ತರಾಗಿ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು.
ಕುಟುಂಬದ ಏಕೈಕ ಜೀವನಾಧಾರವಾಗಿದ್ದ ತಂದೆಯ ನಿಧನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ, 26-03-2018ರಂದು ಅವರನ್ನು ಅದೇ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದಾದ ಏಳು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ, ತಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಈ ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಕೆಎಟಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಕೆಎಟಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಮನವಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತ್ತು.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ವಕೀಲರು, ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಂತರ ಅದೇ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿ ಎಂಬುದು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ವಿಧಾನವಲ್ಲ. ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಕುಟುಂಬದ ಏಕೈಕ ಜೀವನಾಧಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತಪಟ್ಟಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಅವರಿಗೆ ಆ ಹುದ್ದೆಯನ್ನೇ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೋಳ್ಳಲಾಗದು ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ಪರ ವಕೀಲರು, ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಯಮಗಳು, ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳ ಅನ್ವಯವೇ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅವರ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರಿಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹುದ್ದೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.
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