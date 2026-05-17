10 ವರ್ಷದಿಂದ ತೆರವಾಗದ ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ; ಸಂಚಾರ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ನಿವಾಸಿಗಳ ಪರದಾಟ
ನಂಜನಗೂಡು ಪಟ್ಟಣದ ಬಡಾವಣೆಯೊಂದರಲ್ಲಿನ ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ತೆರವುಗೊಳಿಸದಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 17, 2026 at 5:40 PM IST
ಮೈಸೂರು : 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ನಿರುಪಯುಕ್ತ ಹೈ-ಟೆನ್ಷನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಂಜನಗೂಡು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿರುಪಯುಕ್ತ ಹೈ-ಟೆನ್ಷನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರದ ಮೇಲೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕಂಬ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನವರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಯುಜಿಡಿ ತುಂಬಿ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ರಸ್ತೆಗೆ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯೆಯೇ 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಹೈಟೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಇವಾಗ ಡೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬದಲಿ ಮಾಡಿ ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಡಮ್ಮಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ತೆರವು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕೆಇಬಿ ಇನ್ನೂ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ, ಯುಜಿಡಿ ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡಲು ಸಹ ನಗರಸಭೆ ಮೌನವಹಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬಡಾವಣೆಯ ಜನರು ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡೇ ಓಡಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಶುಲ್ಕ, ಭಿಕ್ಷುಕರ ನಿಧಿ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ, ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಉಪಕರ, ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕರ ಹಾಗೂ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಂದು ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಹಣ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಬಡಾವಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಬಗೆಹರಿಸುತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಯುಜಿಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆಯೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಇದ್ದರೂ ತೆರವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿಗಳ ಆಕ್ರೋಶವಾಗಿದೆ.
ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷದಿಂದ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಲೈನ್ ಡೆಡ್ ಆಗಿ 10 ವರ್ಷವಾದರೂ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಬರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ತೆರವು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯುಜಿಡಿ ತುಂಬಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರೂ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವಷ್ಟು ನಗರಸಭೆಯವರಿಗೆ ಸೌಜನ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿದರೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ನೀಡುವ ತೆರಿಗೆ, ಕಟ್ಟುವ ಕಂದಾಯ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ?. ಶಾಸಕರು ಇತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿ ಹೆಚ್. ಎಂ. ನಂದೀಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಗರಸಭೆಯವರಿಗೆ ಬಡಾವಣೆಯ ಜನರ ಹಿತ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಗರಸಭೆ ಕದ ತಟ್ಟಿದರೂ ತಾತ್ಸಾರ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಕಂಬ ತೆಗೆಯಲು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಬೇಕಾ? ಯುಜಿಡಿ ತುಂಬಿ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ನಿಂತರೂ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಗರಸಭೆಗೆ ಇಲ್ಲವೇ?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಗರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಬಸವರಾಜು ಅವರು, 'ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು, ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
