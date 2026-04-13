ಸಮ್ಮರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಗೆ ಭಾರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಗ್ರಾಹಕರ ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ ಬಡವರ ಫ್ರಿಡ್ಜ್
ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜನರು ದಣಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನಿಲ್ಲದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿರಿಸುವ, ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 13, 2026 at 2:01 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಜನರು ಬಡವರ ಫ್ರಿಜ್ 'ಮಡಿಕೆ'ಯ ಮೊರೆಹೊಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉಷ್ಣಾಂಶ ನಿತ್ಯವೂ 30-35 ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದಣಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ತಾಟಿನಿಂಗು (ತಾಳೆ ಮರದಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ತಪಾಂದ ಹಣ್ಣು), ಎಳೆನೀರು ಸೇರಿದಂತೆ ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಬಡವರ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಜನ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಸೂರಿನ ಕಲಾಮಂದಿರ ರಸ್ತೆ, ಹುಣಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ರಸ್ತೆ, ಟೆರೇಷಿಯನ್ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ ಸೇರಿ ನಗರದ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೆಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ.
ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು: ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೀರನ್ನು ಇಡಬಹುದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪಾಚಿ, ಕೊಳೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನೀರಿನಂತೆ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿ ಕುಡಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್, ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೂಡ ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮಡಿಕೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಜನರಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಕಡಿಮೆ ದರ: ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ದುಬಾರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. 450 ರೂ.ನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ 2000ರವರಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಡಿಕೆಗಳು ಸಿಗಲಿದೆ. ಮಡಿಕೆಗಳ ಆಕಾರ ಹಾಗೂ ಗಾತ್ರದ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯಾಗಲಿದೆ. ಮಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಗಳು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಡಿಕೆಗಳು ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳ ಬಣ್ಣ, ವಿನ್ಯಾಸ, ಕಲಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, 5 ರಿಂದ 20 ಲೀಟರ್ವರಗೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬರುವ ಮಡಿಕೆಗಳು: ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಶತ ಶತಮಾನದಿಂದಲ್ಲೂ ಮಡಿಕೆ ನೀರು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಮಡಿಕೆ ಶಕ್ತಿಯ ಕುಂದಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮಡಿಕೆಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಡಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕನ್ಹಯ್ಯ ಲಾಲ್, ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ನಿತ್ಯ ಬಂದು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಡಿಕೆ ನೀರಿನಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಗ್ರಾಹಕ ಮಹೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪೂರ್ವಿಕರ ಕಾಲದಿಂದಲ್ಲೂ ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮಡಿಕೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹವು ತಂಪಾಗಿ ಇರಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಪತ್ರ