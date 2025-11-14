Bihar Election Results 2025

ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟದ ತಿಪಟೂರು ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಿಗಲಿದೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ

ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿಯೇ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೊಂದಿರುವ ತಿಪಟೂರು ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ.

ತಿಪಟೂರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ
ತುಮಕೂರು: ಅತಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟದ ತೆಂಗು ಮತ್ತು ತೆಂಗು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ತಿಪಟೂರು ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ತೆಂಗು ಉತ್ಪನ್ನ ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.

ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿಯೇ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೊಂದಿರುವ ತಿಪಟೂರು ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅನುಷ್ಠಾನ ಕ್ರಮ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹೂರ್ತ ಕೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಬಹುಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಈಡೇರುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿದೆ.

ತಿಪಟೂರು ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆಂಗು ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಪಡೆಯಲು ತಿಪಟೂರು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಕೋಕನಟ್ ಎಫ್​ಪಿಒ ಅರ್ಜಿದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಎಪಿಎಂಸಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ತಿಪಟೂರು ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬ ರೈತರ ಅನೇಕ ದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದೀಗ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ವೇಗ ದೊರೆತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಐ ದೊರೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

ಉಂಡೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೊಬ್ಬರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ತಿಪಟೂರು, ಗುಬ್ಬಿ, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ, ಅರಸೀಕೆರೆ ಮತ್ತು ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಲ್ಯಾಬ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರದೇಶ ನಿಗದಿ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅದನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಆನಂತರ ಕೇಂದ್ರದ ಜಿಐ ಮಾನ್ಯತೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಜಿಐ ಮಾನ್ಯತೆ ದೊರೆತ ನಂತರ ತಿಪಟೂರು ಕೊಬ್ಬರಿ ಅನಧಿಕೃತ ಬಳಕೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಲಭಿಸಲಿದೆ. ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಕೊಬ್ಬರಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ದೊರೆತಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಲಭಿಸಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಲಭಿಸಲಿದೆ.

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೆಂಗು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಇದೊಂದು ವರದಾನವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಲಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದರ ನಿಗದಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ತೆಂಗು ಬೆಳೆಗಾರರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

