ಉತ್ತಮ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆ; ಹಾವೇರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿ ರೈತರಿಗೆ ಶಾಕ್​

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ರೈತರು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎತ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಹೋದವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ದರ ಕೇಳಿ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

CATTLE MARKET
ಹಾವೇರಿ ದನಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈತರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 27, 2026 at 8:40 PM IST

ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಉತ್ತಮ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಹಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸುರಿದ ಮಳೆ ರೈತರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಜಮೀನು ಹಸನು ಮಾಡಿ, ಹದಗೊಳಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಗರಿಗೆದರಿವೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರೈತರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಜಮೀನು ಹಸನು ಮಾಡಲು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ರೈತರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು ಜಮೀನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಅಣಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬಡ ರೈತರು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತುಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಾ, ಎತ್ತುಗಳೇ ನಮಗೆ ಆಸರೆ ಎಂದು ಅನ್ನದಾತರು ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಜಮೀನು ಹದಗೊಳಿಸಲು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ದುಬಾರಿಯಾದ ಎತ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ, ಕೃಷಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ ರೈತರು (ETV Bharat)

ಎತ್ತುಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರೈತರಿಗೆ ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ಜಾನುವಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ರೈತರು ಜಾನುವಾರು ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದಲೂ ರೈತರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ರೈತರಿಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ರೈತರು ಎತ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಎತ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ. ಹೌದು, ಕೆಲ ತಿಂಗಳು ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಈ ರೈತರು ಮಾರಿದ್ದ ಎತ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ 50 ಸಾವಿರದಿಂದ 75 ಸಾವಿರವಾಗಿದ್ದರೆ ಇದೀಗ ಅದೇ ಎತ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳ ದರ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದೇ ಕಾರಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತರು.

ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಂದರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಈ ರೀತಿಯಾದರೆ ಬಡ ರೈತರು ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು, ವ್ಯವಸಾಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು. ತಮ್ಮ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿರುವ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ರೈತರು ಕೆಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಎತ್ತುಗಳ ವಯಸ್ಸು ನೋಡಲು ಅವುಗಳ ಅವುಗಳ ಹಲ್ಲುಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಎಡೆಕುಂಟಿ ಹೊಡೆದು ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಡ ಎತ್ತು ಬಲಕ್ಕೆ, ಬಲದ ಎತ್ತು ಎಡಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಎಡೆಕುಂಟಿ ಹೊಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಎತ್ತುಗಳಿಗಿರುವ ಸುಳಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಳಿ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ರೈತರು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ನೀಡಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂಗಾರು ಮುನ್ನವೇ ಎತ್ತುಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಈ ದರ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ನಂತರ ರೈತರ ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ದರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತರು.

ರೈತರು ಹೀಗಂತಾರೆ? ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎತ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಬಂದ ರೈತರು ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕು ಮಾಸನಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ರೈತ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಎತ್ತು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಎಂತಹ ಕಡಿಮೆ ದರ ಅಂದರೂ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟ ಎತ್ತುಗಳು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷದಿಂದ ಮೂರು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎತ್ತಿನ ಪ್ಯಾಟಿ ಬಾರಿ ದುಬಾರಿ ಆಗೈತಿ, ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಎತ್ತು ಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲಾ, ರೈತರಿಗೆ ಎತ್ತು ಬೇಕೆ ಬೇಕು ಎಷ್ಟೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದರು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಎತ್ತು ಬೇಕು ಎಂದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರೈತ ಸಹದೇವಪ್ಪ, ಈ ವರ್ಷ ಎತ್ತುಗಳ ದರ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಮಳೆಯಾದರೆ ಎತ್ತುಗಳ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಲಿದೆ. ರೈತರಿಗಿಂತ ದಲಾಲರ್(ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು) ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆಯಂದರೂ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ 30 ಸಾವಿರದಿಂದ - ಒಂದು ಲಕ್ಷದ 40 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸುಳಿಸೂತ್ರ ನೋಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಗ್ವಾಂದಿ ಸುಳಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸುಳಿ ಇದ್ದರೆ ಎತ್ತು ಖರೀದಿಸುವದಿಲ್ಲಾ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

