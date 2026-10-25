ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳು ನೇಯ್ದ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಫುಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್: ಹೂವುಗಳಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಕಿತ್ತೂರು ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆ ಮಹಾದ್ವಾರ
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವದ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ತಯಾರಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್
Published : October 25, 2026 at 10:58 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಫಲಪುಷ್ಪ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಕಿತ್ತೂರು ಕೋಟೆ ಮಹಾದ್ವಾರ, ಕೈದಿಗಳು ನೇಯ್ದ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ, ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳು, ತಿಂಡಿ-ತಿನಿಸು ಅಂಗಡಿಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನು ತಮ್ಮತ್ತ ಸೆಳೆದವು.
ಕೃಷಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ತೋಟಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೋಟೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ 100 ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಳಿಗೆಗಳು ಹಾಗೂ 37 ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯ ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಳಿಗೆಗಳತ್ತ ಜನರ ದಂಡು ಹರಿದು ಬಂದಿತ್ತು. ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅಂತೂ ಜನಜಾತ್ರೆಯೇ ಸೇರಿತ್ತು. ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ತಿಂಡಿ-ತಿನಿಸು ಸವಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಫುಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್..!: ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಹಿಂಡಲಗಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ, ಧಾರವಾಡ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೈಯ್ಯಾರೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಖಾದಿ ಟಾವೆಲ್, ಕರವಸ್ತ್ರ, ಬೆಡ್ ಶೀಟ್, ಚೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್, ವಿವಿಧ ಅಳತೆಯ ಜಮಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂತು. ಜನರು ಮುಗಿಬಿದ್ದು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ ಕೈದಿಗಳು ತಯಾರಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಾರಾಗೃಹದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು.
ಮೈಸೂರು ದಸರಾಗೂ ಬಟ್ಟೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ: ಹಿಂಡಲಗಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಬೋಧಕ ವಿನಯ್ ಮಲ್ಲೋಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, "2021ರಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವು. ಆಗ 80 ಸಾವಿರ ರೂ. ವಹಿವಾಟು ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ವಹಿವಾಟಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳು ತಯಾರಾಗುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಖರೀದಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ಮೇಳ, ಮೈಸೂರು ದಸರಾದಲ್ಲೂ ಮಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಲ ಮೈಸೂರು ದಸರಾಗೆ ಹಿಂಡಲಗಾ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದರು.
ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾಯಕಗಳ ತರಬೇತಿ: "ಹೀಗೆ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತು ತಯಾರಿಸುವ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ತಯಾರಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳ ಅನುಸಾರ ಕೂಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ಕೈದಿಗಳು ಹಿಂಡಲಗಾ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಬ್ಬ ಕೈದಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 5-6 ಸಾವಿರ ರೂ. ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಆ ಹಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೇಕರಿ, ಬಡಿಗತನ, ಟೇಲರಿಂಗ್ ಸೇರಿ ಕೌಶಲ ಆಧಾರಿತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈದಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ತರಬೇತಿ ನಾವೇ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಕೈಗೊಂಡು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಬಹುದು" ಎಂದು ವಿನಯ್ ಮಲ್ಲೋಳಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಕೈದಿಗಳಲ್ಲೂ ಕಲೆ ಇದೆ: "ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೈದಿಗಳಿಂದಲೇ ತಯಾರಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಮಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತು. ವಸ್ತ್ರ, ಕರವಸ್ತ್ರ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಕೈದಿಗಳು ಎಂದರೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಅವರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ" ಎಂದು ರೇಣುಕರಾಜ ಬಳಿಗಾರ ಎಂಬವರು ಹೇಳಿದರು.
ಹೂವುಗಳಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆ: ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಸೇವಂತಿ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಕೋಟೆ ಮಹಾದ್ವಾರ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಡುವೆ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಮೂರ್ತಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಾರೂಢ ಚನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಮತ್ತು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿಗಳು ನೋಡುಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದವು. ಮತ್ಸ್ಯ ಕನ್ಯೆ ಪ್ರತಿರೂಪ, ಬಿಳಿ ಸೇವಂತಿ ಹೂವುಗಳ ನವಿಲು, ಕಲ್ಲಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಮಹಾಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಸಾಧಕರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೆರಗು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವು. ರೈತರು ಬೆಳೆದ ವಿವಿಧ ತೋಟಗಾರಿಕೆಗಳ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ವೇತಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರ ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶೇಷತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸೇವಂತಿ, ಜರ್ಬೆರಾ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಹೂವು, ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಸಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ರೈತರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಭಾನುವಾರ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಆಗಮಿಸಿ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ" ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಇನ್ನು ಕಬ್ಬು ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ರೋಟರ್, ಕೂರಿಗೆ, ನೇಗಿಲು, ಪಂಪಸೆಟ್ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ರೈತರು ಹೇಳುವುದೇನು..?: ಕುಳೆ ಕಬ್ಬು, ಈ ವರ್ಷ ಮೆಟ್ಟಿದ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅವರು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ತಳಿಗಳ ಇಳುವರಿ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆವು. ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯ ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆವು. ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವ ರೈತರ ಉತ್ಸವ ಆಗಿದೆ. ನಮಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಬಲಿದಾನಗೈದ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಗೆ ನಾವು ಅದೆಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಕಡಿಮೆಯೇ" ಎಂದು ಪುಲಾರಕೊಪ್ಪ ರೈತ ಬಸವಣ್ಣೆಪ್ಪ ಅದೃಶ್ಯಿ ಹೇಳಿದರು.
ರೈತ ಕಲಮೇಶ ಗಂದಿಗವಾಡ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕಬ್ಬು, ಭತ್ತ, ತಾಳೆ ಸೇರಿ ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಹಲವಾರು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆವು. ಹೊಸ ಹೊಸ ತಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು" ಎಂದರು.
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