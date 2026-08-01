ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 120 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 120 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.
Published : August 1, 2026 at 4:39 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿವಿಲ್ ದಾವೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು 120 ದಿನಗಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕಾಲಮಿತಿ ವಿಧಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ವಿವೇಚನಾ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ.
ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಾಗಿ 120 ದಿನಗಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಮಿತಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೋಸಿಜರ್ ಸಂಹಿತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ, 2024ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 4ರ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಚಿನ್ ಶಂಕರ್ ಮಗದುಮ್ ಅವರ ಏಕಸಸ್ಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವ ಪೀಠ, ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯದಾನದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಿವೇಚನೆಯ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದು ಸಂವಿಧಾನದ 14ನೇ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಅಡಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. 120 ದಿನಗಳ ಮಿತಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದರೂ, ಅತಿ ವಿರಳ ಮತ್ತು ಅಸಾಧಾರಣ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ವಿವೇಚನಾಧಿಕಾರ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ನ ಹಿಂದಿನ ತೀರ್ಪುಗಳ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ, ಕಾಯ್ದೆಯ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಿತಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಿದರೂ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥನೀಯ ಕಾರಣಗಳಿರುವ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತನ್ನ ವಿವೇಚನಾ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರಲಿದೆ ಎಂದಿದೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ವಾಸ್ತವಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: 2024ರ ಕರ್ನಾಟಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಮೂಲಕ ಸಿಪಿಸಿ ಆದೇಶ 5 ನಿಯಮ 1 ಮತ್ತು ಆದೇಶ 8 ನಿಯಮ 1 ಹಾಗೂ 10ಕ್ಕೆ 3ನೇ ಷರತ್ತು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರನ್ವಯ ಸಮನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಯಾದ 30 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಗರಿಷ್ಠ ವಿಸ್ತರಣೆಯೊಂದಿಗೆ 120 ದಿನಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ವಾದಿಯನ್ನು ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಹಕ್ಕು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿದಾರರು, ಸರ್ಕಾರದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಸೇಲಂ ಅಡ್ವಕೇಟ್ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪಿಗೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆಗಳು, ಆರ್ಟಿಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಳಂಬವಾಗುವುದರಿಂದ ಇದು ನ್ಯಾಯ ವಂಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಅಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದರು.
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