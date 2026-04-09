ದೇಶ ತೊರೆಯಲು ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಜೆಗೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದ ನೋಟಿಸ್ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್
ದೇಶ ತೊರೆಯಲು ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಜೆಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ (ಎಫ್ಆರ್ಆರ್ಒ) ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ.
Published : April 9, 2026 at 8:20 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿಯರ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ದೇಶ ತೊರೆಯುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಜೆಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿದೇಶಿಯರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ (ಎಫ್ಆರ್ಆರ್ಒ) ಕ್ರಮ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ನಿವಾಸಿ ಜೋಸೆಫ್ ಇಗ್ನಾಜಿಯೊ ಜಾಂಬುಟೋ ಎಂಬವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಚಿನ್ ಶಂಕರ್ ಮಗದಂ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿತು.
ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಇ-ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡು ವೇತನ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಗವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಲು ಇ-ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ವೀಸಾ ಷರತ್ತುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ವಲಸೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿಯರ ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 7(2)ರ ಪ್ರಕಾರ ವಿದೇಶಿಯರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಜತೆಗೆ, ವೀಸಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರು, ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವುವವರನ್ನು ದೇಶ ತೊರೆಯುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಎಫ್ಆರ್ಆರ್ಒಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅದರ ಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ, ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಇ-ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾ ಪಡೆದು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ ದೇಶ ತೊರೆಯಲು ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವುದು ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರುವ ಅರ್ಜಿದಾರರು, 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಂದು ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ 2026ರ ಜನವರಿ 15ರಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾರಿಷಸ್ ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ 2027ರ ಜನವರಿ 15ರವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಬಹುದಾದಂತಹ ವೀಸಾ ಪಡೆದು 2026ರ ಜನವರಿ 26ರಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಈ ನಡುವೆ ಎಫ್ಆರ್ಆರ್ಒ ಕಚೇರಿಯಿಂದ 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 19ರಂದು ವಲಸೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿಯರ ಕಾಯಿದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 7(2)ರ ಪ್ರಕಾರ ದೇಶ ತೊರೆಯುವಂತೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ತಾನು ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ವೀಸಾ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಾಣಿಜ್ಯ ವೀಸಾದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ನಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರು, ವ್ಯಾಪಾರ ವೀಸಾ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ದೇಶ ತೊರೆಯುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ನೀಡದೆ ಈ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ, ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವೀಸಾದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ದೇಶ ತೊರೆಯುವಂತೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವ ನೋಟಿಸ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನ್ಯಾಯ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಎಫ್ಆರ್ಆರ್ಒ ಕ್ರಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ನೀತಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ವಕೀಲರು, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅಮೆರಿಕ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇ-ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾ ಪಡೆದ 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅಮೆರಿಕದ ಪೋರ್ಟೋ ರಿಕೋದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಹಾಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗದ ಇಟಿಟಿಎ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಎಲ್ಎಲ್ಸಿ ಎಂಬ ಕಂಪೆನಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವುದು, ಅವರಿಗೆ ವೇತನ ಪಾವತಿಸುವುದು, ವಿವಿಧ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇ-ವೀಸಾ ಪಡೆದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ದೇಶ ತೊರೆಯುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
