ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮನಿಗೆ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿ, ನಾಮಿನಿಯನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಕೊಲೆ: ಅಣ್ಣನಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್

ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ

ಅಣ್ಣನಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ (ETV Bharat)
ಬೆಂಗಳೂರು: ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 45ಲಕ್ಷ ರೂ.ದಷ್ಟು ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿ ಬಾಕಿ ವಿಮಾ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗೆ ವಿಚರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ.

ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿಧಿಸಿದ್ಧ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮೃತನ ಸಹೋದರ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮಟೆಕೊಪ್ಪದ ಕುಮಾರ್​ ಎಂಬುವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಚ್​.ಪಿ.ಸಂದೇಶ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಟಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್​ ನಾಯ್ಕ್​ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

ಅರ್ಜಿದಾರ ಆರೋಪಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಅವರು, ಅಂಗವಿಕಲನಾಗಿದ್ದ ಮೃತ ಉಮೇಶ್​, ತನ್ನ ಮಾವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ತಾನೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 2012ರಲ್ಲಿಯೇ 20 ಲಕ್ಷದ ವಿಮೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಂತಿನ ಬಳಿಕ ಪಾವತಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸಾಯುವುದಕ್ಕೂ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಮುನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಕಂತುಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆರೋಪಿಯೇ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಮೃತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನ್ನು ಜನವರಿ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇದಾದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಮೃತರನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 2015 ರಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಅವರು ಹಿಂದಿರಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಮೇ 1 ರಂದು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮೃತರನ್ನು ಮಣ್ಣು ಮಾಡುವ ಪದ್ದತಿ ಇದ್ದರೂ, ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ದಹನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡಿದೆ.

ಮೃತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ಇದಿಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೂ ಆರೋಪಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮೃತರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ ವಿಮೆಗೆ ಆರೋಪಿಯೇ ನಾಮಿನಿಯನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಮೃತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಒಟ್ಟು 45 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ನಡೆದ ಪಾಟಿಸವಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಕರವಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ತಪ್ಪೊಪಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ವಿಮಾ ಹಣ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಆರೋಪಿ ಕುಮಾರ್ ವಿಚಾರಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಅರ್ಜಿದಾರರು ವಿಮೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮೃತರಿಗೆ ಶೇ.75ರಷ್ಟು ಅಂಗವಿಕಲತೆಯಿದ್ದು, ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ, ಜತೆಗೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಾಯು ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ಜತೆಗೆ, ಪಾವತಿ ಮಾಡದೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಏಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವುದರ ಕುರಿತಂತೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಈ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೋಪ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: 2015ರ ಮೇ 1ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 5:30ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕಾರಿಪುರದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಮಟೆಕೊಪ್ಪದ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಪರಿಚಿತ (ಮೃತ ಉಮೇಶ್​) ಶವವನ್ನು ರುದ್ರಪ್ಪ ಎಂಬುವರು ಗಮನಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೃತರಿಗೆ ಎಡ ಕಿವಿ, ಬಲಭಾಗದ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಸೋರುತ್ತಿತ್ತು. ಬೆರಳುಗಳು ಮತ್ತು ಮಣಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪರಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಮೃತರ ಸಹೋದರ ಅರೋಪಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಲು ಮುಂದಾದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಯ ಪತ್ನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದರು.

ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಾಯುವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೊಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿ ಆಗಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಈ ಸಾವು ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಿಗೂಢ ಸಾವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಈ ನಡುವೆ ಮೃತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 45 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ವಿಮೆ ಇದ್ದು ಆ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಲು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಮೃತರ ಮಾವ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಅರ್ಜಿದಾರ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅರ್ಜಿದಾರ ಆರೋಪಿಗೆ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೊಲೆ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು 20 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳ ದಂಡ, ಅಪರಾಧ ಘಟನೆಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ನಾಶ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ ತ್ತು 5 ಸಾವಿರ ರು.ಗಳ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಆರೋಪಿ ಕುಮಾರ್​ ಹೈಕೋರ್ಟ್​​ಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

