ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಿಂತ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯೇ ಮುಖ್ಯ: DRDO ಅಡಿ CAIR ಸ್ಥಾಪನೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಡಿಆರ್ಡಿಒ ಅಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.
Published : September 23, 2026 at 8:03 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯೇ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ( ಡಿಆರ್ಡಿಒ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ (ಸಿಎಐಆರ್) ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.
ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ್ದ ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಡಿಆರ್ಡಿಒ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಡಿ.ಕೆ. ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಚ್. ಶಾಂತಿ ಭೂಷಣ್ ಅವರ ವಿಭಾಗೀಯ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ನೀಡಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಸೈಬರ್ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಐಆರ್ನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಿದ್ಧತೆ, ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಜಮೀನುಗಳು ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಅವು ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದರೆ ಸಿಎಐಆರ್ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ರಕ್ಷಣಾ ಸೌಲಭ್ಯದ ಭದ್ರತೆ, ನಿರಂತರತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಭೂಮಾಲೀಕರ ಪರಿಹಾರಧನದ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಹಾರಧನದ ಪ್ರಮಾಣ, ಹಂಚಿಕೆ ಅಥವಾ ಪಾವತಿ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ವಿವಾದವಿದ್ದರೆ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾನೂನಿನಡಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೂಲಭೂತ ದೋಷವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಪರಿಹಾರಧನದ ವಿವಾದದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮಹದೇವಪುರ ಮತ್ತು ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಭೂಮಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ಸೆಕ್ಷನ್ 5(ಎ) ಅಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಕಾನೂನು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಮೂನೆ ಅಥವಾ ನಿಗದಿತ ಸೂತ್ರವನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಮನನ ಮಾಡಿರುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಯಾವ ಭೂಮಿ ಸೂಕ್ತ, ಯಾವ ಪ್ರದೇಶ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಗತ್ಯ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಿಟ್ಟ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸ್ವತಃ ಸೆಕ್ಷನ್ 5(ಎ) ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ದೋಷದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳ ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೊರತೆಗಳಿದ್ದರೂ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಬದಲು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ರದ್ದುಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆ.ಆರ್. ಪುರಂ ಹೋಬಳಿಯ ಬೆನ್ನಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿವಿಧ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ 1 ಎಕರೆ 27 ಗುಂಟೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 2005ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ 2010ರಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಭೂಮಾಲೀಕರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ತುರ್ತು ನಿಯಮದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ, ಸೆಕ್ಷನ್ 5(ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಾಲೀಕರ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 2008ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತ್ತು.
ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳ ಸಕಾಲಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ 2014 ರಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಮೂಲಕ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತ್ತು. ವಿಚಾರಣಾ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ. ತಮಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದ ವಿಚಾರಣೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೇವಲ ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ನಡೆಸಿ ಮುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಮೀನಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೇ, ಪರ್ಯಾಯ ಜಮೀನುಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇವಲ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: