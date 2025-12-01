ETV Bharat / state

UGC ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪಡೆದವರನ್ನ ಬಡ್ತಿಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸದ ಎಚ್​ಎಎಲ್​ ಕ್ರಮ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್​

ಎಚ್ಎಎಎಲ್​ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಮುಖ್ಯನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿಭು ಬಖ್ರು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಿ.ಎಂ.ಪೂಣಚ್ಚ ಅವರಿದ್ದ ವಿಭಾಗಿಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

December 1, 2025

ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧನಸಹಾಯ ಆಯೋಗ(ಯುಜಿಸಿ), ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ(ಎಐಸಿಟಿಇ)ಯಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯದೇ ಮುಂಬೈನ ಭಾರತೀಯ ವಿಧ್ಯಾ ಭವನ ನೀಡಿರುವ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾನ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮುಂಬೈನ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನದದಿಂದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪಡೆದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್​ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್​ ಲಿಮಿಟೆಡ್​(ಎಚ್ಎಎಲ್)ನಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್ -2 ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಗ್ರೇಡ್​-3 ಹುದ್ದೆಗೆ ಹಿಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.

ತನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದ ಕ್ರಮ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಇಂದಿರಾ ಶಂಕರ್​ ಎಂಬುವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಎಚ್ಎಎಎಲ್​ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಮುಖ್ಯನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿಭು ಬಖ್ರು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಿ.ಎಂ.ಪೂಣಚ್ಚ ಅವರಿದ್ದ ವಿಭಾಗಿಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಯಾಗಿರುವ ಇಂದಿರಾ ಶಂಕರ್​ ಅವರು , ಮುಂಬೈನ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನದದಿಂದ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧನಸಹಾಯ ಆಯೋಗ(ಯುಜಿಸಿ) , ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ(ಎಐಸಿಟಿಇ)ಯಿಂದಲೂ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶವು ಎಚ್ಎಎಲ್​ನ ಜಾಗೃತ ವಿಭಾಗ ನಡೆಸಿದ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಎಚ್ಎಎಲ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಘಟಕವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸು ಹಕ್ಕನ್ನು ಅದು ಹೊಂದಿದ್ದು, ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತನ್ನ ಆಕ್ಷೆಪಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಚ್ಎಎಲ್ ತನ್ನ ನೀತಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಹೊರತು ಅದರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಎಚ್ಎಎಲ್ ಹೊರಡಿಸಿದ 2006ರ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ತಾನು ಗ್ರೇಡ್ -2 ರಿಂದ ಗ್ರೇಡ್- 3 ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, 2012ರ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಗಳ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ/ವೃತ್ತಿಪರ ಅರ್ಹತೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 2012ರ ಸುತ್ತೋಲೆಯೇ ಅನ್ವಯಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿವಾದಿ ಅವರು 2012ರ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಚ್ಎಎಲ್ ನೀತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗೆ ಬಡ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹರೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿವಾದಿಗೆ 2008ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಹಿಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿರುವುದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಆದೇಶ ರದ್ದು ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಕೇಂದ್ರದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮವಾಗಿರುವ ಎಚ್​ಎಎಲ್​ ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಶಂಕರ್​ ಅವರು 1984ರಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ 1986ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವಿವಿಯಿಂದ ಬಿಎ ಪದವಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ 2004ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾ ಭವನ ಸಂಯೋಜಿತಗೊಂಡಿರುವ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್​​ನಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪಡೆದು ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಂದಿರಾ ಅವರನ್ನು 2005ರಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್​ -1 ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ 2009ರಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಕ ಸಹಾಯಕ(ಗ್ರೇಡ್​-2) ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿ, ಈ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಮರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಎಚ್​ಎಎಲ್​​ನ 2006ರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಪ್ರಕಾರ ವೃತ್ತಿಪರ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕೇತರ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ/ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹೊಂದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಬಡ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

ಅದರೆ, 20212ರ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪಡೆದ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನ ವೃತ್ತಿಪರ ಅರ್ಹತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಚ್‌ಎಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಗಳ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

2012ರ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಇಂದಿರಾ ಅವರನ್ನು ಗ್ರೇಡ್​ ​ -3 ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಗ್ರೇಡ್​-2 ಗೆ ಹಿಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ, ಎಚ್ಎಎಲ್ಗೆ ಇಂದಿರಾ ಶಂಕರ್ ಅವರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳ ಕುರಿತ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಗೊಳಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ, ಹಿಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದ ಕ್ರಮವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ, ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಎಚ್ಎಎಲ್ ದ್ವಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.

