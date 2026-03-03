ETV Bharat / state

ಜೈನ್‌ ಶಾಲೆಗೆ 12 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಪ್ರೋ- ರೇಟಾ ಬಿಲ್‌ ಪಾವತಿಸಲು ಜಲಮಂಡಳಿ ನೀಡಿದ್ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ ನೋಟಿಸ್‌ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್

ಜೈನ್‌ ಶಾಲೆಗೆ 12 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಪ್ರೋ - ರೇಟಾ ಬಿಲ್‌ ಪಾವತಿಸಲು ಜಲಮಂಡಳಿ ನೀಡಿದ್ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ ನೋಟಿಸ್‌ ಅನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ.

ಹೈಕೋರ್ಟ್ (ETV Bharat)
Published : March 3, 2026 at 4:09 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜೈನ್‌ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್​ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಗೆ ಪ್ರೋ-ರೇಟಾ ನೀರಿನ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ 12 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಪಾವತಿಸಲು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ ನೋಡಿಸ್‌ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ(BWSSB) ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.

ಪ್ರೋ-ರೇಟಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ BWSSB ಜಾರಿಮಾಡಿದ್ದ ಎರಡು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ ನೋಟಿಸ್​ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿ ಜೈನ್‌ ಇಂಟರ್​ ನ್ಯಾಷನಲ್​ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರಜ್‌ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

ಜಲಮಂಡಳಿ ಕಾಯಿದೆ ಸೆಕ್ಷನ್‌ 16ರ ಅಡಿ ಪ್ರೋ-ರೇಟಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. 2004ರ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಜಿದಾರ ಸಂಸ್ಥೆ, ಪೈಪ್​ಲೈನ್‌ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಿದ್ದರು. ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಧಿಸುವ ಪ್ರೋ - ರೇಟಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೋ- ರೇಟಾ ಶುಲ್ಕ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೆಸ್ಕಾಂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜಿಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲು ನೀಡಿರುವ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ ನೋಟಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಅರ್ಜಿದಾರರು ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್‌ ಮಹಾವೀರ್‌ ಜೂನ್‌ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ಅಡಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 5 ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಜೈನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌, ಜೈನ್‌ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು, ಜೈನ್‌ ವಿವಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ ಮತ್ತು ಜೈನ್‌ ಇಂಟರ್​ ನ್ಯಾಷನಲ್​ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 3 ಸಾವಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬೋರ್​ವೆಲ್‌ ನೀರು ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮ ಶಾಲೆಗೆ 9 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ರಿಯಾಯತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್‌ಎಸ್‌ಬಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದ ಮಂಡಳಿ ದಿನಕ್ಕೆ 9 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್‌ಗಳ ನೀರು ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಲೆ ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್​ ಹಾಕಲು 93 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೀರು ಪೂರೈಸಿದ ಬಳಿಕ BWSSB ನೀರಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು.

ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರೋ - ರೇಟಾ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ 4.32 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರೋ-ರೇಟಾ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ 8.64 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 12 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಗೆ ಮಾಡಲು 2016ರಲ್ಲಿ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್‌ಎಸ್‌ಬಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ ನೋಟಿಸ್‌ ಜಾರಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಶಾಲೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.

ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಅರ್ಜಿದಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರೋ-ರೇಟಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲು ತಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿದಾರನಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ಸಂಬಂಧ 2016ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್​ನಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ನೋಟಿಸ್‌ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು 2014ರ ನವೆಂಬರ್​ಗಿಂತಲೂ ಮುನ್ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿರುವ 1.01 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಸುಂಕವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದರು. ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಾದವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

