ಕೆಎಚ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಕೆಎಚ್ಬಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಂದಿದ್ದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ವಿಜಯ್ ಶಂಕರ್ ದೇಶಿಂಗ್ಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಪದವಿದರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ. ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
Published : August 4, 2026 at 11:22 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್(ಎಇಇ)ರನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (ಇಇ) ಹುದ್ದೆ ಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಶೇ. 25ರಷ್ಟು ಮೀಸಲು ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯ (ಕೆಎಚ್ಬಿ) ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತರಲಾದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.
ಕೆಎಚ್ಬಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಂದಿದ್ದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ವಿಜಯ್ ಶಂಕರ್ ದೇಶಿಂಗ್ಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಪದವಿದರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ. ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿ, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಪದವೀಧರ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಾದವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ ಕೋರ್ಟ್, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರ್ಹತಾ ಸೇವಾ ಅವಧಿ ಹಾಗೂ ಕೋಟಾವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ದಶಕಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಪ್ಪುಚುಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಮುಂದಿನ ಬಡ್ತಿ ದೊರೆಯದೇ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಎಇಇಗಳ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನ ನಿಶ್ಚಲತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲಾಗಿದೆ.
ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಇ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಶೇ. 75ರಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 3 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪದವೀಧರ ಎಇಇಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶೇ. 25ರಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಎಇಇಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಾರತಮ್ಯದ ಕ್ರಮವಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಇದು ಸಂವಿಧಾನದ 14ನೇ ವಿಧಿಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಜತೆಗೆ, ಹುದ್ದೆಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ, ಕೇಡರ್ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಐದು ದಶಕಗಳ ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ (ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಷರತ್ತುಗಳು) ನಿಯಮಗಳು-2022ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲಾಗಿತ್ತು.
ಇದರನ್ವಯ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಎಇಇಗಳಿಗೂ ಇಇ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಪದವೀಧರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ವಕೀಲರು, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವಾಗ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪದವೀಧರರಿಗೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಶೇ. 75ರಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪದವೀಧರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ವಾದ ಆಲಿಸಿದ ಪೀಠ, ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನೀತಿಯು ಸಮಾನತೆಯ ಸೇವಾ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
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