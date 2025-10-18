ETV Bharat / state

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಉಪ - ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿಗಳಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಡೆ

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಉಪ - ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಡಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡದಂತೆ ತಡೆ ನೀಡಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 18, 2025 at 1:18 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಉಪ - ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಡಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಶೇಕಡಾವಾರ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ 1925ರ ಆಗಸ್ಟ್‌ 25ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡದಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನಡೆಯುವ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರೆಸಬಹುದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ, ಇತರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಅಲೆಮಾರಿ ಮತ್ತು ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಜಾತಿಗಳ ಸಂಘ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರಜ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಈ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಇದೇ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದ ನಿವೃತ್ತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಹೆಚ್‌.ಎನ್‌. ನಾಗಮೋಹನ್‌ ದಾಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಆಯೋಗವು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಐದು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಉಪ - ವರ್ಗೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಐದು ಗುಂಪುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಉಪ-ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಮೀಸಲಾತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಕ್ರಮ ಆಯೋಗದ ವರದಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಅಲ್ಲದೇ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸೂತ್ರವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರ ಒಕ್ಕೂಟ ಸೇರಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಶೇ.5ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್-ಸಿ ಅಡಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ವರ್ಗದ ಇತರ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಗ್ರೂಪ್-ಎ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಗಿಂತ ಕೆಳ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಶೇ 6ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದರು.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಉಪ - ವರ್ಗೀಕರಣವು ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುಂಪು ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಉಪ-ವರ್ಗೀಕರಣದ ಉದ್ದೇಶವೇ ಈಡೇರದಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, 101 ಎಸ್ಸಿ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಈ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 17 ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಧಾರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ , 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ 25ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ನ ಆದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ರದ್ದು ಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

