ಆನ್​ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾದ ಮಹಿಳೆ ವರಿಸಿ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ: ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ತಡೆ

ಆನ್​ಲೈನ್​ ಮದುವೆ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾದ ವಿಚ್ಛೇದಿತೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ತಡೆ ನೀಡಿದೆ.

ಹೈಕೋರ್ಟ್​
ETV Bharat Karnataka Team

February 9, 2026 at 10:09 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಆನ್ಲೈನ್​ ಮದುವೆ ಪೋರ್ಟಲ್​ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ವರಿಸಿ, ಒಪ್ಪಿತ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದ ನಿವೃತ್ತಿಯಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ತಡೆ ನೀಡಿದೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಂಬೈ ನಿವಾಸಿಯಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ, ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಅರ್ಜಿದಾರ ಮತ್ತು ದೂರುದಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದಿತರಾಗಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಅರ್ಜಿದಾರರು ವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ತಾನು ಗರ್ಭಧರಿಸಿದ್ದೆ ಎಂಬುದು ದೂರುದಾರೆಯ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ. ಆತ ಕರೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಆಕೆಯ ದೂರು. ಭ್ರೂಣ ತೆಗೆಸು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಆರೋಪವಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಹಣವನ್ನು ದೂರುದಾರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಪೀಠ, ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ 59 ವರ್ಷವಾಗಿದೆ, ದೂರುದಾರೆಗೆ 32 ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಯ ಭರವಸೆ? 59 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೀ? ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷವಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲಾ ಬೇಕಿತ್ತಾ? ನಿವೃತ್ತಿಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ಲಾಭ ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೈಜ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿತು.

ವಾದ ಆಲಿಸಿದ ಪೀಠ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮತ್ತು ದೂರುದಾರೆಯು ಮದುವೆ ಪೋರ್ಟ್​ಲ್ ಮೂಲಕ​ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಆನಂತರ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ, ಬಳಿಕ ಅದು ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿತ್ತು. ತಾನು ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅರ್ಜಿದಾರ ಮುಂಬೈಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರುದಾರೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದ ಪೀಠ, ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​ ಆದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ತಡೆ ನೀಡಿ, ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

