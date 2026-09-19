ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶುಲ್ಕ ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಡೆ
ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಡೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : September 19, 2026 at 7:01 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ, ಮೀನು, ಕುರಿ, ಮೇಕೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾಂಸದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 5 ರೂ.ಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲುಬು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ ಗೆ 3 ರೂ.ಗಳ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ(ಜಿಬಿಎ) ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಡೆ ನೀಡಿದೆ.
ಜಿಬಿಎ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೋಟಿಸ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎನ್. ನಾಗರಾಜ್ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ಯಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ, ನೋಟಿಸ್ಗೆ ತಡೆ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಂಸ ಮಾರಾಟದ ಹಲವು ಕೇಂದ್ರಗಳು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ನ್ಯಾಯಪೀಠದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು.
ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಅರ್ಜಿದಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಸದಸ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಅವರ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಜಿಬಿಎ ಮುಖ್ಯ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವ ನೋಟಿಸ್ಗೆ ತಡೆ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಿತು.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ : ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದರದಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ನಿಯೋಜಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೋಟಿಸ್ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿದಾರರು, ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಜೈವಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಾಣಿ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುವ ಔಷಧೀಯ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಕೋಳಿ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವ ನೋಟಿಸ್ನಿಂದಾಗಿ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಮಾಲೀಕರ ಈ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ಯಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ವಿತರಣಾ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
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