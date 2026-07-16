ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಪತಿ ವಿರುದ್ದ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ ಪತ್ನಿ: ತನಿಖೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಡೆ
ಮನೆಗೆ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಹೆಂಡತಿಯು ಗಂಡನ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ತನಿಖೆಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : July 16, 2026 at 10:24 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಿಂದ ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಪತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಪತ್ನಿ ದಾಖಲಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ (9ನೇ ಪ್ರಕರಣ) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತನಿಖೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಮನೆಯ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಪತ್ನಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಸೇಪುರಿ ಅವರು ಮಹದೇವಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಎಫ್ಐಆರ್ ರದ್ದುಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಕುಂದಲಹಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿ ಎ.ಎಲ್.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಎಂಬವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರ ಪೀಠ ಈ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ, ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಎರಡನೇ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಮಹಿಳೆಯ ಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿಯು ತುಂಬಾ ಸಮಯದ ನಂತರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಿಂದ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಪತ್ನಿಯು ಪತಿಯ ವಿರುದ್ಧ 8 ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನೂನಿನ ಎಲ್ಲಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಈ 9ನೇ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮನೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಪತಿಯ ಜಂಟಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ನಿ ಪರ ವಕೀಲರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಪತಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ತಾನು ಹೋದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪತಿಯ ಮೇಲೆ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಕೇಸ್ ಹಾಕಲಾಗದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜಿದಾರ ಪತಿಯ ಮೇಲೆ ಪತ್ನಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತನಿಖೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ವಿಲೇವಾರಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
'ಬದುಕು ಜಟಕಾಬಂಡಿ ವಿಧಿಯದರ ಸಾಹೇಬ': ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಆತ ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ, ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಹೆಂಡತಿಯು ಅವರ ಮೇಲೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಸಹ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪತ್ನಿ ಅರ್ಜಿದಾರರನ ಮೇಲೆ 10 ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 498ಎ ಆರೋಪದ ಮೇಲಿನ ಎಫ್ಐಆರ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ 10 ಕೇಸು ದಾಖಲಿಸಿದರೆ, ಬದುಕು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು 'ಬದುಕು ಜಟಕಾಬಂಡಿ ವಿಧಿ ಅದರ ಸಾಹೇಬ' ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೀಠ, 'ಬದುಕು ಜಟಕಾಬಂಡಿ? ಅಂದರೆ ಬಂಡಿ ಕೆಳಗೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಇದ್ದಾರಾ?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು.
ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, 'ಹೌದು' ಎಂದರಲ್ಲದೇ, 'ಮದುವೆಗೋ ಮಸಣಕೋ ಹೋಗೆಂದ ಕಡೆಗೋಡು ಪದ ಕುಸಿಯೆ ನೆಲವಿಹುದು' ಎಂದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪೀಠ, ನೀವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡು ಹಾಡಲು ಹೋಗಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿತು.
ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಸ್ವಾಮಿ.. ಗಂಡನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ 10 ಕೇಸುಗಳನ್ನು ಪತ್ನಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಗಂಡನಿಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. 25 ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹಗಲು, ರಾತ್ರಿ ಓದಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕೊಟ್ಟು ಮೂರು ಬಿಹೆಚ್ಕೆ ಮನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾಗಿ 16 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. 14 ವರ್ಷದ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನೋಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪತ್ನಿಯು ಪತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಕಾನೂನು ದುರುಪಯೋಗ, ಗಂಡನಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ: ಅಲ್ಲದೇ, ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಕಕ್ಷಿದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಹ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪತ್ನಿ 10 ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಪರಿಣಾಮ, ಅರ್ಜಿದಾರ ಪತಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಎರಡು ದಿನ, ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಎರಡು ದಿನ, ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಎರಡು ದಿನ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಎರಡು ದಿನ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗಂಡ ನಿತ್ಯ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ವಕೀಲರ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಪತ್ನಿ ಕಾನೂನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಗಂಡನಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನೀವೇ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾತ್ರ ಗೋಳು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಮುಂದೆ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
ಪತ್ನಿ ಪರ ವಕೀಲರು, ಮುಂಚೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ವಕೀಲನಾಗಿದ್ದೆ. ನಂತರ ಪತಿಯು ಪತ್ನಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಯಿತು. 2021ರಲ್ಲಿ ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇರೆಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಗಂಡನಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬ ಬಯಕೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪತಿಯು ಪತ್ನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ವಂಚನೆ ಕೇಸು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಪತಿಯು ಪತ್ನಿಯ ಮನೆಗೆ ಪೆನ್ ಕ್ಯಾಮರಾದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆಗ ಅರ್ಜಿದಾರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಸ್ವಾಮಿ ಅದು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮನೆ. ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತರಲು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ವಾದ, ಪ್ರತಿವಾದ ಆಲಿಸಿದ ಪೀಠ, ತನಿಖೆಗೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ.
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