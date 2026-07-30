ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹುದ್ದೆ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : July 30, 2026 at 3:54 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಸಂದರ್ಶನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಧಾರವಾಡ ಪೀಠ ತಡೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ (ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ) ನಿರ್ದೇಶಕರ ನೇಮಕ ಮತ್ತೆ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬೀಳುವಂತಾಗಿದೆ.
ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ಹಾಲಿ ಪ್ರಭಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಕೆ.ಎಫ್. ಕಮ್ಮಾರ ಅವರು ಜುಲೈ 31(ನಾಳೆ) ಸೇವಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾರಿಯಾಗಿ ಯಾರು ನೇಮಕಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಸದ್ಯ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಹುದ್ದೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಡಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ಪ್ರಭಾರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ, ಸಂದರ್ಶನ ನೇಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಎಂಸಿ ಆರ್ಐನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾನದಂಡ ಮತ್ತು ನಿಯಮಾವಳಿ ಅನುಸರಿಸದೇ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅರ್ಹರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಡೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಾದ ಆಲಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಸಂದರ್ಶನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಅವರು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸಕ್ತ ಕೆಎಂಸಿಆಆರ್ಐ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹುದ್ದೆಗೆ 17 ಜನ ವೈದ್ಯರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 10 ಮಂದಿ ವೈದ್ಯರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯನಾಗಿರುವವರ ಜೊತೆಗೆ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಹೆಚ್ಒಡಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಸದ್ಯ ಡಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿದ್ದು, ನನ್ನನ್ನು 10 ಜನರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಅರುಣಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರ ಜೇಷ್ಠತೆ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕೂಡ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಆದರೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹುದ್ದೆ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೂಡಲ್ಟಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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