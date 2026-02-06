ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಡ್ರೋನ್ ಪೂರೈಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಎಫ್ಐಆರ್ಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಡೆ
ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಿಸಲಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಕರಣವಿದು. ಡ್ರೋನ್ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ತಯಾರಿಸಿದ ಡ್ರೋನ್ ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಆರೋಪ ಸಂಬಂಧ, ಜಮೀನಿನ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಎಫ್ಐಆರ್ಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಡೆ ನೀಡಿದೆ.
ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಎಫ್ಐಆರ್ ರದ್ದು ಕೋರಿ ಮೆಸೆಸ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿತು.
ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಿಸಲಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಕರಣ ಇದಾಗಿದೆ. ಡ್ರೋನ್ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಲಿದೆ ಎಂದು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಅರ್ಜಿದಾರರು ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಿತು.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಈ ಕಂಪನಿಯು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಡಿಜಿಸಿಎ) ಯಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 19 ಎಕರೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಜಮೀನು ಡ್ರೋನ್ ನಿಯಮಗಳು, 2021ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "ಹಸಿರು ವಲಯ" ದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಜನವರಿ 29ರಂದು, ನಿಯಮಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು ಆರು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಕದ ಹಗುರವಾದ ಥರ್ಮೋ ಕೋಲ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಡ್ರೋನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬಂದ ಪರಿಣಾಮ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಜಮೀನಿನ ಹೊರ ಭಾಗದ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಭೂ ಮಾಲೀಕರು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಗಾಯ, ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯದ ಆರೋಪ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಖಾಸಗಿಯವರ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಪೊಲೀಸರು, ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಈ ಡ್ರೋನ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋಗಿ ಖಾಸಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬಂತೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅತಿಕ್ರಮಣದ ಆರೋಪಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆದು ಹಾಗಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
2021ರ ಡ್ರೋನ್ ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 42ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಹಸಿರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಡಿಜಿಸಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತವೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹಸಿರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದ ಬಳಿಕ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಡಿಜಿಸಿಎಯಿಂದ ಪಡೆದ ಪರವಾನಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋದ ಸಂಸರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರು ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪದೇ ಪದೇ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಎಫ್ಐಆರ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೆಶಕರು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನೊಟೀಸ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಹಿವಾಟು, ಅದರಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕುರಿತಂತೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಕೀಲರು ಪೀಠದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು.
ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ವಕೀಲರು, ಡ್ರೋನ್ ಪತ್ತೆಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದರ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಆತಂಕಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಅದರೂ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕೋಮು ಪ್ರಚೋದನೆ, ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಪಾಲಜೋಗನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 29ರಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.
