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ಬಂಟ್ವಾಳ ಯುವತಿ ಕೊಲೆ ಕುರಿತ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ತಡೆ

ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಸ್​ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುವತಿ ಕೊಲೆ ಕುರಿತ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಡೆ ನೀಡಿದೆ. ​

HIGH COURT STAYS CASE AGAINST MAN WHO CRITICIZED ONLINE SATIRES ON BANTWAL YOUNG WOMAN'S MURDER
ಹೈಕೋರ್ಟ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 30, 2026 at 8:41 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು : ಬಂಟ್ವಾಳದ ಬಸ್​ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ‌ನಡೆದ ಯುವತಿ ಹತ್ಯೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್​ ಪೋರ್ಟ್‌ಲ್​ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರ‌ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ತಡೆ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಪಣಂಬೂರು ಠಾಣಾ ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲಿಸಿದ ಎಫ್ಐಆರ್ ರದ್ದು ಕೋರಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕದ್ರಿ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಸರಿಪಳ್ಳ ಎಂಬಾತ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ.‌ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರ ಪೀಠ ಹೀಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಪಣಂಬೂರು ಠಾಣಾ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಕರಣದ ದೂರುದಾರಾಗಿರುವ ಮಂಗಳೂರು ನಿವಾಸಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುನೀಮ್ ಎಂಬಾತನಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಿತು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು ಹಾಜರಾಗಿ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುವತಿ ಕೊಲೆ ‌ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಬಂಧ ನ್ಯೂಸ್​ ಪೋರ್ಟ್‌ಲ್​ವೊಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರವನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿ‌ ಫೇಸ್​ಬುಕ್​ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿಯೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 353(2) ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೋರ್ಟ್‌ಲ್​ ಅನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಾದ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆಯೇ? ನೀವೇನು (ಸರ್ಕಾರ/ಪೊಲೀಸರು) ಕೊಲೆಗಾರರನ್ನು ಹಿಡಿಯದೇ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದವರ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವುದೇ ಆಯ್ತು ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿತಲ್ಲದೆ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧದ ಎಫ್ಐಆರ್​ಗೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಿತು.

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TAGGED:

BANTWAL MURDER CASE
ಬಂಟ್ವಾಳ ಯುವತಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ
ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ
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