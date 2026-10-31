ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದರೆ ಹಿಂದಿನ ಸೇವೆ ರದ್ದಾಗುವುದಿಲ್ಲ: ಹೈಕೋರ್ಟ್
ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರೊ. ಓರ್ವರ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಿಂಚಣಿ ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರ ಕರುಣಿಸುವ ದಯೆಯಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಿತ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನೌಕರರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.
Published : October 31, 2026 at 2:17 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪಿಂಚಣಿ ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ದಯೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಒಂದು ವಿವಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಿಗೆ ಸೇರಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸೇರಿದಾಗ, ಆತನ ಹಿಂದಿನ ಸೇವೆಯು ರದ್ದಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (KSLU)ದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 28 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದ ಪ್ರೊ. ಚಿದಾನಂದರೆಡ್ಡಿ ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುವಂತೆ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ನೀಡಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿರುವ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ. ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಹೇಮಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರಿದ್ದ ವಿಭಾಗೀಯಪೀಠವು ಸರ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಿತ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗೆ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವುದು ಆತನ ಹಕ್ಕಾಗಿರಲಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಶೇ. 6ರ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಸೇವಾ ನಿರಂತರತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
1996 ರಿಂದ 2013 ರವರೆಗಿನ 17 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು 'ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿ' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ "ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂಬ ಶರತ್ತು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ಕಾನೂನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಶಾಸನಬದ್ಧ ಹಕ್ಕನ್ನು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಷರತ್ತಿನ ಮೂಲಕ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದು ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಜೊತೆಗೆ, ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರನಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುವುದು ದಯೆ ಅಥವಾ ಭಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆತನ ಹಕ್ಕು. ನಿವೃತ್ತಿಯ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಲೆದಾಡಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ 1996 ರಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯವರೆಗಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಪಿಂಚಣಿ ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು 8 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಪಾವತಿಯಾಗುವವರೆಗೂ ಶೇ. 6 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿಸಿ ನೀಡಬೇಕು.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಶೇ.12ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ವ್ಯಾಜ್ಯ ವೆಚ್ಚವಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಪ್ರೊ. ಚಿದಾನಂದರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು 1996 ರ ಮಾರ್ಚ್ 14 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ನೇರ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ 2013ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾಗ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಕವಿವಿಯಿಂದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ 'ತಾಂತ್ರಿಕ ರಾಜೀನಾಮೆ' ನೀಡಿಕೆಎಸ್ಎಲ್ಯುಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದರು.
2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರಂದು ನಿವೃತ್ತರಾದಾಗ, 2013ರ ನಂತರ ಕೆಎಸ್ಎಲ್ಯುಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೂತನ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಿತ್ತು.
ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ, ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಎರಡೂ ಸಿಗದೆ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಳೆದ 24 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಅಲೆದಾಡುವಂತಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಏಕ ಸದಸ್ಯಪೀಠ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮನವಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿವಿಯದ್ದೂ ಸೇರಿ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ದ್ವಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.
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