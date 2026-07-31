ಕೃತಕ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ಪತಿ ವಿಚ್ಚೇದನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರೆ ಪರಿಹಾರವೇನು?: ಕೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೋರಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಕ್ಲಿನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡಲಾಗಿರುವ ಪತಿಯ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿ ಐವಿಎಫ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 31, 2026 at 4:59 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೃತಕ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ (ಐವಿಎಫ್) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ವೀರ್ಯದಾನ ಮಾಡಿದ್ದ ಪತಿ, ನಂತರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದು ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿದರೆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮಾತೃತ್ವದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಕೊರಮಂಗಲದ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲಾಗಿರುವ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ (ಫ್ರೋಜೆನ್) ವೀರ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿ ಐವಿಎಫ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 41 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರಜ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಇವು ಕೇವಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅರ್ಜಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಾಗ ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳ್ಳಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅಷ್ಟು ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಈ ಮಹಿಳೆ ಕಾಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.
ಸಹಾಯ ಕೃತಕ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ(ಎಆರ್ಟಿ) ಕಾಯ್ದೆಯು ನೆರವಿಗೆ ಬಾರದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಇತರ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 18ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅಡ್ವೋಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಹಾಜರಿರಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಸಹಾಯ ಕೃತಕ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ-2021ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 22ರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಕಾರರ ಲಿಖಿತ ಹಾಗೂ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿಯಮವಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಗಾಗಲೇ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿ ವೀರ್ಯದಾನ ಮಾಡಿದ್ದ ಪತಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಸಹಾಯಕಳಾಗಿದ್ದು, ಬೇರೊಂದು ದಾನಿಯ ಮೊರೆ ಹೋಗಲೂ ಕಾನೂನು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪತಿಯ ವೀರ್ಯ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ತನಗೆ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿರುವ ಎಆರ್ಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಗಂಭೀರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ನನಗೆ ತಾಯಿಯಾಗುವ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ವಕೀಲರು, ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಿಯೋಜಿತ ದಂಪತಿ, ಇಲ್ಲವೇ ವಿಧವೆ ಅಥವಾ ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಮಹಿಳೆಯಷ್ಟೇ ಎಆರ್ಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ದಂಪತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಯ್ದೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಗುವಿನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಕಾಯ್ದೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದರು. ವಾದ ಆಲಿಸಿದ ಪೀಠ,ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದೆ.
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