ಏಕಾಏಕಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಸ್ವರ್ಗವೇನು ಧರೆಗಿಳಿದು ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ: ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತರಾಟೆ
ಅಕ್ರಮ ಸಾಗುವಳಿ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿನ ದಾಳಿಂಬೆ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಕೋಲಾರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ವಿರುದ್ಧ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
Published : November 10, 2026 at 9:57 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಕ್ರಮ ಸಾಗುವಳಿ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವೆಮಗಲ್ ಕುರುಗಲ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಮೀನೊಂದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ 300ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ದಾಳಿಂಬೆ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಿದ ಕೋಲಾರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಸದ್ಯ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗದಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕ್ರಮ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಜಮೀನು ಸಾಗುವಳಿದಾರೆ ಕುಮಾರಿ ಟಿ.ಎನ್. ಮೋನಿಕಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೆ.ವಿ. ಅರವಿಂದ್ ಅವರಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಏಕಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕ್ರಮದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆ ದಿನವೂ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೂರು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಾಲು-ಸಾಲು ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆ ಇರುವುದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದಂತೆ ಏಕಾಏಕಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅವಸರ ಏನಿತ್ತು ಎಂದು ಕೋಲಾರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು.
ನವೆಂಬರ್ 7ರಂದು ನೀವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಸ್ವರ್ಗವೇನು ಧರೆಗೆ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು.
ವಾದ-ಪ್ರತಿವಾದ ಆಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ವಿವಾದಿತ ಜಮೀನಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬಾರದು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ವಿವಾದಿತ ಆಸ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲವು ತಿಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರಾದ ಶಮಂತ್ ನಾಯಕ್ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಸೂಚಿಸಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮತ್ತಿತರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 13ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿತು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ವಿವೇಕ್ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ಅಜ್ಜ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಅದು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡದೇ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಕಾರಣ ಸಾಲು-ಸಾಲು ರಜೆ ಇರುವುದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನವೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಇತರ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಜಮೀನಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಹಳೆಯ 300ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ದಾಳಿಂಬೆ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 15 ಮತ್ತು 16ರಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮದುವೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕ್ರಮ ಬೇಡ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಸಾಗುವಳಿ ಜಮೀನು ಸಕ್ರಮಾತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಗೆ ಇಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಮಿತಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
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