ಅನುಕಂಪದ ಉದ್ಯೋಗ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ: ಮೃತರ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿದ್ದ ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ಆದೇಶ ರದ್ದು
ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹಕ್ಕಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದೆ.
Published : October 30, 2026 at 10:31 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿವಾಹಿತ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೌಕರ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ, ಆತನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಲು ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಮೃತ ನೌಕರನ ಹೆಂಡತಿ ಆತನಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹೋದರನನ್ನು ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿಗೆ 'ಅವಲಂಬಿತ' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಯಪೀಠದ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿ) ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ. ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಹೇಮಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರಿದ್ದ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠವು ಈ ಪ್ರಮುಖ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠವು ಸಹೋದರನಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡುವಂತೆ ನೀಡಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಹೊಸ ಫಲಾನುಭವಿ ವರ್ಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿಯು ಅಗತ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಒಂದು ವಿನಾಯಿತಿಯೇ ಹೊರತು. ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹಕ್ಕಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದೆ.
ಕುಟುಂಬವೊಂದನ್ನು ಹಠಾತ್ ಬಡತನ ಅಥವಾ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡುವುದು ಅನುಕಂಪದ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು, ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡುವ ಹೋಗುವುದಲ್ಲ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಕಂಪವು ಆತ್ಮದಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಕಾನೂನು ಅದರ ಕಾವಲುಗಾರನಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರನ್ನು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಾವು ಬರಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅವಲಂಬಿತರ ಮೇಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಅನುಕಂಪದ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಸಹಾನುಭೂತಿ–ಅನುಕಂಪಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಯ ಗಡಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆಂದು ಔದಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಲು ಅನುಕಂಪವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಹಕ್ಕಲ್ಲ. ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ರಿಯಾಯಿತಿ. ಅವಲಂಬಿತರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹಠಾತ್ ಬಡತನದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದೇ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಶಾಶ್ವತಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ (ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿ) ವೀರೇಶ್ ಮಾಂತಪ್ಪ ಲೊಳಸಾರ ಅವರು ಚಾಲಕನಾಗಿ 2008ರ ಮಾರ್ಚ್ 18ರಿಂದ 2023ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21ರವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ‘ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಮಗನಿಗೆ ಉದ್ಯೊಗ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ಮೃತ ಚಾಲಕನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ವೀರೇಶ್ ಅವರ ಖಾಸ ತಮ್ಮನೂ ಆದ ಸಂಗಣ್ಣ ಮಾಂತಪ್ಪ ಲೊಳಸಾರ ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ವೀರೇಶ್ ಹೆಂಡತಿ ಸುನಂದಾ ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ 2022ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರಂದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ವೀರೇಶ್ ತಾಯಿಗೆ 65 ವರ್ಷವಾದ ಕಾರಣ ಅನುಕಂಪದ ಉದ್ಯೊಗ ನೀಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೀರೇಶ್ ತಮ್ಮನೂ ಆಗಿರುವ ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಮಗನಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ನೌಕರಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ತಾಯಿ ಮಾಂತವ್ವ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು. ಅರ್ಜಿಯನ್ನು 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಅರ್ಜಿದಾರ ಸಂಗಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮಾಂತಪ್ಪ ಲೊಳಸಾರ ಅವರನ್ನು ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ವಾರಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದಡಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿ) ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗದ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತ್ತು.
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