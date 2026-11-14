ಪಿತೃತ್ವ ವಿವಾದ: ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್
High Court Quashed DNA Test Order: ವಿವಾಹೇತರ ಸಹಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ದ ಸಂಗಾತಿಗಳಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಮಗುವಿನ ಪಿತೃತ್ವ ವಿವಾದ ಸಂಬಂಧ ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.
Published : November 14, 2026 at 4:53 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯ ಹಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಮಗುವೊಂದರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡುವೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು ಎಂಬ ಅಂಶವು ಮಗುವಿನ ಪಿತೃತ್ವವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಮಗುವಿನ ಪೋಷಣೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲೇಬೇಕು ಎಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವಿವಾಹೇತರ ಸಹಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ದ ಸಂಗಾತಿಗಳಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಮಗುವಿನ ಪಿತೃತ್ವ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಲಲಿತಾ ಕನ್ನೆಗಂಟಿ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಸಂವಿಧಾನದ 21ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯ ಹಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿಂದಲೇ ವಿವಾದ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಪರೀಕ್ಷೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮರು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇತರೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸತ್ಯಾಂಶ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ತುರ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಇಂತಹ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸೂಚಿಸಬೇಕು. ಕೇವಲ ಮಗುವಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಂಬ ಕಾರಣವೊಂದನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸದೆ, ನೇರವಾಗಿ ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆದೇಶಿಸುವುದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಮಗುವೊಂದರ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪೋಷಕರಾದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು, ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಮಗುವಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಕೋರಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅರ್ಜಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೂ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿದಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಇರುವ ಜೈವಿಕ ಸಂಬಂಧ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಇದನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದ ಕುಟುಂಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಧಾನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಮಗು ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿದಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 18ರಂದು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಬಲವಾದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿಲ್ಲದೆ ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆದೇಶಿಸುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ. ಕೇವಲ ಪರಿಚಯ ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕವಿದ್ದುದನ್ನು ಪಿತೃತ್ವದ ಸಾಕ್ಷ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗದು. ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಹುಡುಕುವ ಉದ್ದೇಶರಹಿತ ತನಿಖೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಮಗುವಿನ ಪರ ವಕೀಲರು, ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಈ ಹಿಂದೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದು, ಮಗುವಿನೊಂದಿಗಿನ ಒಡನಾಟ, ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಹಾಗೂ ಸ್ವಹಸ್ತಾಕ್ಷರದ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವುದು ಪಿತೃತ್ವದ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆಧಾರಗಳಾಗಿವೆ. ಪಿತೃತ್ವದ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾದ ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸತ್ಯಾಂಶ ತಿಳಿಯಲು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಮಗುವಿಗೆ ತನ್ನ ಜೈವಿಕ ತಂದೆ ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕು ಸಂವಿಧಾನದ 21ನೇ ವಿಧಿಯಡಿ ದೊರೆಯುವ ಘನತೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದರು.
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