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ಮುತ್ತತ್ತಿ ದೇವಾಲಯ ಬಳಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿ: ವಿವರಣೆ ಕೇಳಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್

ಮುತ್ತತ್ತಿ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಂದ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಿವರಣೆ ಕೇಳಿದೆ.

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ಹೈಕೋರ್ಟ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 23, 2026 at 1:10 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮುತ್ತತ್ತಿ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಭಕ್ತರಿಂದ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 'ಪರಿಸರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ' ಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿವರಣೆ ಕೇಳಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೊ೦ದೇ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇಕೋ-ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಯೋಜನೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಡಿ.ನಾಗರಾಜು ಎಂಬುವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿಭು ಬಖ್ರು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಹೇಮಲೇಖಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಯಾರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದೊಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 3ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದೆ.

ಇಕೋ-ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ತಾಣ ಎಂದರೇನು? ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನವೊಂದು ಇಕೋ-ಟೂರಿಸಂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಥವಾ ಕೆಫೆಟೇರಿಯಾ ನಡೆಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಇಕೋ-ಟೂರಿಸಂ ಎನ್ನಬಹುದು, ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನವಿರುವುದು ಕೇವಲ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಆ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದ ಮೂಲ ಯಾವುದು? ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕವೆಂದರೆ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು 2019ರ ಜನವರಿ 17ರಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಜಾಗವನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ವಾಹನಗಳನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದ ಒಳಗೇ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಈ ಕ್ರಮ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರದ ವಕೀಲರು, ಈ ಸುತ್ತೋಲೆ ಅನ್ವಯ, ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಮುತ್ತತ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಇಕೋ-ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಿತಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಈ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣವನ್ನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

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TAGGED:

PARKING FEES
BENGALURU
MUTTATHI ANJANEYA TEMPLE
ಮುತ್ತತ್ತಿ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ
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