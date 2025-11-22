ETV Bharat / state

ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿನ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಪಾವತಿಸುವ ಎಕ್ಸ್​ ಗ್ರೇಷಿಯಾವು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ನೀಡಿರುವ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗದು: ಹೈಕೋರ್ಟ್​

ಸರ್ಕಾರ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ನೀಡಿರುವುದು. ಹಾಗಂತ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗದು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಹೇಳಿದೆ.

ETV Bharat Karnataka Team

November 22, 2025

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಅನಿಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ 13 ಜನರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ನೀಡಿರುವ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಡಿತ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಹಾರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆಗಿರುವ ಆದಾಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಭರಿಸಿಲು ನೀಡಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ವಿಮೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ನ ವಿಮೆದಾರರಾದ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಇನ್ಷುರೆನ್ಸ್‌ ಕಂಪನಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಪಿ. ಶ್ರೀಸುಧಾ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್‌ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ (ಹೆಚ್‌ಪಿಸಿಎಲ್‌) ಪಾವತಿಸಿದ ಎಕ್ಸ್‌ಗ್ರೇಷಿಯಾವನ್ನು ಮೋಟಾರ್‌ ಅಪಘಾತಗಳ ಪರಿಹಾರ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ (ಎಂಎಸಿಟಿ) ನೀಡಿದ ಪರಿಹಾರದಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಎಕ್ಸ್‌ಗ್ರೇಷಿಯಾವನ್ನು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಹಾರ) ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಎಕ್ಸ್‌ಗ್ರೇಷಿಯಾ ಪಾವತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಭಾಗವೇ ಅಥವಾ ಆದಾಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಗ್ರೇಷಿಯಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಆಧಾರವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಲಕನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಮಾದಾರರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಠೇವಣಿ ಇಡುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

ಎಂಎಟಿಸಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಎಂಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್‌ಗ್ರೇಷಿಯಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯು ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಘಟನೆ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಅಪಘಾತವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೆಂಕಿಯ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಎಕ್ಸ್‌ ಗ್ರೇಷಿಯಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್‌ಪಿಸಿಎಲ್‌ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪಾವತಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್‌ ಗ್ರೇಷಿಯಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿಮಾ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದವು.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: 2013ರ ಏ.9 ರಂದು ಮಂಗಳೂರು-ಬಂಟ್ವಾಳ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬಳಿಯ ಪೆರ್ನೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆ, ಸ್ಫೋಟ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮ ಕನಿಷ್ಠ 13 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡರು. ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇದ್ದ ವಾಹನಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದವು.

ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ ಹೆಚ್‌ಪಿಸಿಎಲ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗಾಯಗೊಂಡವರಿಗೆ ಹಲವು ವಿಧದ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ್ದವು. 2016ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಂಎಸಿಟಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಕ್ಲೇಮ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವೂ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ಪಾವತಿಸಿದ್ದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

