ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ನೋವಲ್ಲಿರುವವರ ಪಾಲಿಗೆ ಸಮಾನತೆ ಒದಗಿಸುವ ರಕ್ಷನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು: ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಕಳೆದುಹೋದ ಜೀವವನ್ನು ಮರಳಿ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲೂ ಆಗದು. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಾಗ ಹಣ ಗೌಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾನವೀಯ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
Published : July 15, 2026 at 11:00 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿ–ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ನೋವಲ್ಲಿರುವವರ ಪಾಲಿಗೆ ಸಮಾನತೆ ಒದಗಿಸುವ ರಕ್ಷನಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮೂರು ವರ್ಷದ ಗಂಡು ಮಗುವೊಂದು ಆಟವಾಡುತ್ತಾ ನೀರಿನ ಸಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರಾದ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದುಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ. ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಾರರು ಸಹಮತದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನವಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರುವ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಕಳೆದುಹೋದ ಜೀವವನ್ನು ಮರಳಿ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲೂ ಆಗದು. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಾಗ ಹಣ ಗೌಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾನವೀಯ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಪ್ರಗತಿಪರ ಬಾಧ್ಯತೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಮೃತ ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮುಂದಿನ 12 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹10 ಸಾವಿರ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೊತ್ತದ ಹೊರತಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ 5 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕು. ನಂತರ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಬಡ್ಡಿಯು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕು. ಈ ಆವರ್ತಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಬದುಕುಳಿದಿರುವ ಮಗ ಮತ್ತು ಮಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ-ಪೋಷಣೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ಬಳಸಬೇಕು. ಮಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ದೂರುದಾರರು ಆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಮಗುವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಷಕರು ದಿನಗೂಲಿ ಗಾರೆ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಜೀವನೋಪಾಯ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಆರೋಪಿತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಯಥೋಚಿತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪೋಷಕರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಮೃತ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ತನ್ನ ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ-ಪೋಷಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿಗೆ ಹೆಣಗಾಡುವ ಬಡ ಕುಟುಂಬವೊಂದರ ಕೈಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ, ಅದು ತಕ್ಷಣದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೇ ಖರ್ಚಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರ ಮಕ್ಕಳ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಈಗ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಹಾರ ಧನವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಇಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಆರ್.ಆರ್. ಕೆಂಚೇನಹಳ್ಳಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ತ್ರಿಲೋಕ ವಿಲ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸೋನು ಮಚವಾರ್ ಕುಟುಂಬದ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಮಗ 2026ರ ಮೇ 27ರಂದು ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಗು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:45 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಶವವಾಗಿ ನೀರಿನ ಸಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೋಷಕರು ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕ ಅಭಿಷೇಕ್, ಮೇಸ್ತ್ರಿ ವೇಲು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಅಲೋಕ್ ಸುಂದರ್ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನನ್ನ ಮಗ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಅನುಸಾರ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಠಾಣೆಯ ಉಪವಿಭಾಗದ ಪೊಲೀಸರು ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತಾ–2023ರ ಕಲಂ 106(1)ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿ ನಗರದ 46ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚೀಫ್ ಜ್ಯುಡಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ರವಾನಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮಾಲೀಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.
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