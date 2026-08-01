ETV Bharat / state

ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದ: 'ಸಿವಿಲ್​ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್​ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ': ವೃದ್ಧ ತಾಯಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಮಗಳು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ FIR ರದ್ದು

ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡಿದ ಬಳಿಕ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್​​ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ.

high-court-says-civil-cases-cannot-be-criminalised-and-quashes-fir-filed-by-daughter-against-73-year-old-mother
ಹೈಕೋರ್ಟ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 1, 2026 at 6:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್​ ಕಾನೂನನ್ನು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್​, ಆಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ವಾರಸುದಾರಿಕೆಯ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡಿದ ಬಳಿಕ ಅದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 73 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಸಂಜಯ್​ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ದ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಎಫ್​ಐಆರ್​ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ಎಂ.ವಿ.ಮೈಥಿಲಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ಎಂ.ವಿ.ಸ್ಮಿತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಕಿರಿಯ ಮಗಳ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸಂಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲು ಮಾಡುವುದು ಕಾನೂನಿನ ದುರ್ಬಳಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.

ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳು ಮೂಲತಃ ಸಿವಿಲ್ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಒತ್ತಡ ತರಲು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನೂನನ್ನು ಆಯುಧವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. 73 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧ ತಾಯಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪತಿ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗದು. ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಬಳಸಿ ವೃದ್ಧ ತಾಯಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವು ಗಂಭೀರವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ಸಿವಿಲ್ ಸ್ವರೂಪದ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡುವುದು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ದುರ್ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವ ಪೀಠ, ಎಫ್​ಐಆರ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸಿ ವಸಂತ ರಂಗನ್ ಅವರಿಗೆ ಎಂ.ವಿ. ಮೈಥಿಲಿ ಎಂಬ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಎಂ.ವಿ.ಸ್ಮಿತಾ ಮತ್ತು ಎಂ.ವಿ.ಶೃತಿ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ವಸಂತ್ ರಂಗನ್​ ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪತ್ನಿ ಮೈಥಿಲಿ ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಎರಡನೇ ಮಗಳು ಶೃತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿವಿಲ್​ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಶೃತಿ ಸಂಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತಾಯಿ ಮೈಥಿಲಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕ ಸ್ಮಿತಾ ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಯ ಸಹಿಯನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಎಫ್​ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ 73 ವರ್ಷದ ತಾಯಿ ಎಂ.ವಿ.ಮೈಥಿಲಿ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ಎಂ.ವಿ.ಸ್ಮಿತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿವಿಲ್​ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 120 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್

TAGGED:

CIVIL CASE
ಹೈಕೋರ್ಟ್​
BENGALURU
PROPERTY DISPUTE
HIGH COURT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.