ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ: ಸೇವಾನುಭವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ- ಹೈಕೋರ್ಟ್
ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಲಾಭ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಆಡಳಿತಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.
Published : October 7, 2026 at 2:11 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಾನುಭವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ(ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಲೆಟರ್)ದಲ್ಲಿನ ಗೊಂದಲಗಳ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ(ಕೆಎಟಿ)ಯ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಆದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನೂರಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಳತೆ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ಕೆಎಟಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಹಲವು ಅಭರ್ಥಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಆರ್. ದೇವದಾಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಡಾ.ಕೆ.ಮನ್ಮಧ ರಾವ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಚಾಲಿತ ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳ ಅನುಭವ ಕೇಳುವುದು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಷರತ್ತಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೆಪವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲ. ನಿಯಮಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಲಾಭ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಆಡಳಿತಕ್ಕಲ್ಲ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ವಿಭಿನ್ನ ಗ್ಯಾರೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಅನುಭವದ ಅವಧಿ 1 ವರ್ಷ ತಲುಪಿದರೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಹತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಎಟಿ ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, 2023ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26ರ ವೇಳೆಗೆ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡಬೇಕು. ಈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಂತೆಯೇ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿತನ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ದಾಖಲೆ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇದ್ದ 150 ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ 2016ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ(ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ) ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿತ್ತು. ಈ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 'ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಲಘು ವಾಹನ, ಭಾರಿ ಸರಕು ವಾಹನ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸೇವಾ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ 1 ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಿಂದ ಚಲಿಸುವ ಭಾರಿ ಸರಕು ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ, ಬಿಎಂಟಿಸಿಯಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 'ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಾಹನಗಳ ಅನುಭವ'ದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಗ್ಯಾರೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಒಟ್ಟು 1 ವರ್ಷದ ಅನುಭವವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಹಲವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಕೆಎಟಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.
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