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ಪುನೀತ್‌ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್​ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಣದಲ್ಲಿ ಅವಹೇಳನಾಕಾರಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹಂಚಿಕೆ: ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಿಂದ ಯುವಕನ ತರಾಟೆ

ನಟ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯುವಕನನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ತೀವ್ರ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

HIGH COURT
ಹೈಕೋರ್ಟ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 18, 2026 at 4:45 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ದಿವಂಗತ ನಟ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮೃತರಾದ ಬಳಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲಾತಾಣದಲ್ಲಿ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯುವಕನನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ತೀವ್ರ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ಆನಂತರದ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ರಿತ್ವಿಕ್ ಶರ್ಮಾ ಎಂಬುವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರಜ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಆತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆತನ ವಿರುದ್ಧದ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಒಬ್ಬ ಗೌರವಯುತ ನಟ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಕುರಿತು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯವು ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖಕರ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಿತ್ತು. ಪುನೀತ್ ಅವರು ಯುವಕರು ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಯ ಮೇಲಿನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಪದವು ಐಟಿ ಕಾಯಿದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 67ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ಇಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಏಕೆ ಹಾಕಿದಿರಿ?, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಇಂಥ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ?, ಪುನೀತ್ ಅವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಇಂಥ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಬಹುದೇ?, ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಲಿ ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿ ಬಿಡಿ. ಯಾವ ಪದ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತೇ? ಪುನೀತ್ ಅವರು ರಾಜ್​ಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪುತ್ರ. ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರರ್ಥವೇನು? ಇದನ್ನು ನಾವು ಏರುಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು.

ಈ ರೀತಿಯ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡದಂತೆ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುವಂತೆ ವಕೀಲರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರುವ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಗರದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯಿದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 67 ಮತ್ತು ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 153ಎ ಅಡಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ಆನಂತರದ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿತು.

ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಅರ್ಜಿದಾರ ರಿತ್ವಿಕ್ ಲಂಡನ್​ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್​​ ಪರಿಣಾಮ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮಾದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ವಿಷಾದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾನೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶರ್ಮಾನ ಸ್ನೇಹಿತ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಅಶೋಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಇನ್​​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​​ನಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ಸಂದೇಶವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜಿದಾರ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಆತನ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ಕೋರಿದರು.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ 22 ವರ್ಷದ ಅರ್ಜಿದಾರ ಪುನೀತ್‌ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ಅಂದರೆ 2021ರ ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಮಂದ್ಯದ ಬಾಲಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಹೇಳನಾಕಾರಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲಾತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಶಾಂತಿಗೆ ಭಗ್ನ ತರುವ ಕೃತ್ಯ ಎಂದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.

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