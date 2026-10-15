ಕಳೆದ 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಾತಿ ಸಿಂಧುತ್ವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಲು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತರಾಟೆ
ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿ ಅವರನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರ ಜೀವನೋಪಾಯ ಮತ್ತು ಘನತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾದಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಸುಮ್ಮನಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.
Published : October 15, 2026 at 8:04 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಳೆದ 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಾತಿ ಸಿಂಧುತ್ವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡದೆ, ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ವೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ವಂಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀವ್ರ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಜಾತಿ ಸಿಂಧುತ್ವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡುವಂತೆ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ಆದೇಶ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕ್ಯಾಥ್ ಲ್ಯಾಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಫ್ ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನುಸೂಯಾ ಪಿ. ಕೋಟಿ ಎಂಬುವರು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅದರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ. ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಹೇಮಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರಿಗೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಭಂಡಾರ ಎನಿಸಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಅಸಾಧಾರಣ ಎನಿಸುವಂತಹ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಉದಾಸೀನತೆಯ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಅನುಸೂಯಾ ಪಿ. ಕೋಟಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ 36 ಸಾವಿರದಿಂದ 67,550 ರೂ.ವರೆಗಿನ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅನುಸೂಯಾ ಅವರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 10 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪಪ್ರಮಾಣದ ಏಕೀಕೃತ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಆಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿ ಅವರನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರ ಜೀವನೋಪಾಯ ಮತ್ತು ಘನತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾದಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಸುಮ್ಮನಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ಏಕೆ ಹೊರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದಲೇ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಏಕೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.
ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಆದೇಶಗಳ ಅನುಪಾಲನೆಗೆ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿರುವುದು ಕೋರ್ಟ್ನ ಅಂತಃಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನೇ ಕಲಕುವಂತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮೊಗೇರ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂಬ ಜಾತಿ ಮಾನ್ಯತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು ತಕ್ಷಣವೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
16 ವರ್ಷಗಳ ಆಮೆ ವೇಗದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗದು. ಇದು ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸೇವಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುಗವೇ ಸರಿ. ತನ್ನ ಕೆಲಸದ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡುವ ವಿನಮ್ರ ನರ್ಸ್, ತನ್ನ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಸೇವಾ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದೂವರೆ ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಚೋದ್ಯದ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿತು.
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