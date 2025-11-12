ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣ:ಆರ್ಸಿಬಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನಿಖಿಲ್ ಸೋಸಲೆ ಜಾಮೀನು ಷರತ್ತು ಸಡಿಲಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್
RCB ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನಿಖಿಲ್ ಸೋಸಲೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಾಮೀನು ಷರತ್ತು ಸಡಿಲಿಸಿದೆ.
Published : November 12, 2025 at 7:13 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ RCB ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನಿಖಿಲ್ ಸೋಸಲೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಜಾಮೀನು ಷರತ್ತಗಳನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ದೇಶದ ಇತರ ನಗರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಬೇಕಿರುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಜಾಮೀನು ಷರತ್ತನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಲು ಕೋರಿ ನಿಖಿಲ್ ಸೋಸಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ಆಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನವಾಜ್ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಪ್ರಕರಣದ ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳ ಮೇಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮೆಸರ್ಸ್ ಡಿಎನ್ಎ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂಬಂಧ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು, ಸೋಸಲೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿವರಗಳನ್ನು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಮೀನು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
"ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮೊದಲು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ನಗರವನ್ನು ಬಿಡುವ ಮೊದಲು ತನಿಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರು ನಗರಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಬಂದ ನಂತರವೂ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಷರತ್ತನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ಸೋಸಲೆಗೆ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಷರತ್ತನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಸದ್ಯ ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೋಸಲೆ ಅವರನ್ನು ಜೂ. 6 ರಂದು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು 6 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಪೊಲೀಸರ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ತೆರಳುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಷರತ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಜಾಮೀನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?-'ಆರ್ಸಿಬಿ ಕೇರ್ಸ್': ಐಪಿಎಲ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಲಾ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸಿರುವ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ, 'ಆರ್ಸಿಬಿ ಕೇರ್ಸ್' ಮೂಲಕ ತನ್ನ 12th ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ನಿಲ್ಲವುದಾಗಿ ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
