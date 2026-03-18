ETV Bharat / state

ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರು ಆರೋಪ: ಜಾಮೀನು ಕೋರಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್

ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತನಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.

HIGH COURT
ಹೈಕೋರ್ಟ್
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 18, 2026 at 9:37 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ತನ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ 25 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸುವ ಮೂಲ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದು, ಜಾಮೀನು ಕೋರಿ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಯೊಬ್ಬರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಎಸ್. ಶಿವರಾಜ್ ಎಂಬುವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ. ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸದೇ ಇರುವುದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೇ, ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪಂಚನಾಮೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಾಗ ಆಗುವ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಏರು - ಪೇರಾದರೂ ಅದನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪುಗಳು ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿವೆ ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮನೆಗೆ 25 ನಿಮಿಷಗಳಷ್ಟು ತಡ ಮಾಡಿ ಕರೆದೊಯ್ದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಂಧಿಸಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು 24 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಂಧನದಲ್ಲಿಡಬಾರದು ಎಂಬ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ನಿಯಮಿತ (ರೆಗ್ಯುಲರ್) ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು, ಪ್ರಯಾಣದ ವಿಳಬಂವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದಂತೆ ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದರು.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ : ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಮಲ ಎಂಬುವರು ತಮ್ಮ ಪತಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಆರೋಪಿ ಶಿವರಾಜ್​ಗೆ ಸುಪಾರಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಅನುಸಾರ ಆರೋಪಿ ಕಮಲ ಅವರ ಪತಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನು 2025 ಮೇ 23ರ ರಾತ್ರಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕಾಚಿನಕಟ್ಟೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 2025ರ ಮೇ 25ರಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಪಂಚನಾಮೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ ಮರುದಿನ ಸಂಜೆ 5.25ಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಬಳಿಕ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತಾ –2023ರ ಕಲಂ 103(1) 3(5) ಅಡಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 2ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿ 25 ನಿಮಿಷಗಳ ವಿಳಂಬ ಕಾರಣ ಮುಂದು ಮಾಡಿ ಜಾಮೀನು ಕೋರಿಕೆಯ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

TAGGED:

HC DISMISSES BAIL APPLICATION
MAGISTRATES COURT
ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ
BENGALURU
HIGH COURT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.