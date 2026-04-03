ETV Bharat / state

ಸಾಲ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಕಮಿಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಡೆದ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ; ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳ ರದ್ದತಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಕಾರ

High Court
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 3, 2026 at 8:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಕಮೀಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ದಂಪತಿ ರೋಶನ್ ಸಲ್ಡಾನಾ ಹಾಗೂ ಆತನ ಪತ್ನಿ ಡಾಫ್ನಿ ನೀತು ಡಿಸೋಜಾ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಎನ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ವಿರುದ್ಧದ 11 ಎಫ್ಐಆರ್​​ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.

ಆರೋಪಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ನ್ಯಾ.ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯಪೀಠ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವರಿಂದ ಕಮೀಷನ್ ರೋಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಡೆದು ಮೋಸ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪವಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೇ, ಇನ್ನೂ ಅಪರಾಧ ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಇದೀಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಫ್ಐಆರ್ ಅಪರಾಧವಲ್ಲ, ಆರೋಪ ಮಾಡಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ಕಾನೂನಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆರೋಪಿಗಳು ಹಲವು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣ ಸಿವಿಲ್ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿದ್ದು, ವಹಿವಾಟು, ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ದೂರುದಾರರು ಹಣವನ್ನು ಜಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖಾ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ದೂರುದಾರನಲ್ಲ, ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೂರುದಾರರಿಂದ 11 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಅರ್ಜಿದಾರ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಮೊದಲೇ ಕಮೀಷನ್ ಹಣ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮೋಹನ್, ಜೈಕರ್ರೆಡ್ಡಿ ವೆದಿರೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್​​ನ ಅಜಯ ನಾಯ್ಡು, ರಾಜೀವ್ ಶರ್ಮಾ, ಮುಂಬೈನ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಪಟೇಲ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಂದಿನಿ, ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ್, ತಿಲಕ್ ದತ್ ಚೌದ್ರಿ ಜಿ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವೈ.ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಕೇರಳದ ಕೆ.ಅಜಯ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಿವ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರುಗಳು ಮುಂಬೈ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ಸೇರಿ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸೆನ್ ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ದೂರುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಆ ದೂರುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ 11 ಎಫ್ಐಆರ್​ಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವುಗಳ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.

TAGGED:

HIGH COURT
BENGALURU
ಹಣ ಪಡೆದ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ
ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳ ರದ್ದತಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಕಾರ
COURT REFUSES TO QUASH FIRS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.