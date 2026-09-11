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ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಪೇಪರ್​ವೇಟ್​ ಎಸೆದು ಹಲ್ಲೆ: ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ಧದ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ನಿರಾಕರಣೆ

ಪೇಪರ್ ‌ವೇಟ್ ‌ನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಹುಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವವಾಗುವಂತೆ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಕರ್ತವ್ಯದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

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ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ಧದ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ನಿರಾಕರಣೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 11, 2026 at 8:08 PM IST

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Updated : September 11, 2026 at 8:50 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದ ಅಧೀನ ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ ‌ವೇಟ್(ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಡತಗಳು ಹಾರದಂತೆ ಇಡುವ ವಸ್ತು)‌ ಎಸೆದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಜಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ (ಎಸ್‌ಪಿ) ವಿಕಾಶ್‌ ಕುಮಾರ್ ‌ವಿಕಾಶ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.

ಆದರೆ, ಪ್ರಕರಣದ ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ಮಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್‌ ಇನ್ಸ್​​ಪೆಕ್ಟರ್‌ ಪಂಚಾಕ್ಷರಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧದ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ‌ಅನ್ನು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರವಿ ವಿ. ಹೊಸಮನಿ ಅವರಿದ್ದ ಏಕ ಸದಸ್ಯಪೀಠ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ದೂರುದಾರರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೊಠಡಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿ, ಪೇಪರ್ ‌ವೇಟ್ ‌ನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಹುಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವವಾಗುವಂತೆ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಕರ್ತವ್ಯದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದೆ.

ದೈಹಿಕ ಹಲ್ಲೆನಡೆಸಿ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಆರೋಪವು ಅಧಿಕೃತ ಕರ್ತವ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕರಣದ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್‌ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಆರೋಪಿ ಇಂತಹ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದವೇ, ಘಟನೆಗೆ ಸಮಂಜಸ ವಿವರಣೆ ಇದೆಯೇ ಅಥವಾ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ದೂರುದಾರರು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳು ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಸಮವಸ್ತ್ರಧಾರಿ ಪಡೆಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಇಂತಹ ಪಡೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಿಸ್ತು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿ ದೂರುದಾರರನ್ನು ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಿರುವುದಕ್ಕೆ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಮತ್ತು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಬೆದರಿಸಿರುವ ಆರೋಪಗಳು ಶಿಸ್ತು ಕಾಪಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿವೆ. ಅವು ಅಧಿಕೃತ ಕರ್ತವ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಮಂಜಸ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಕ್ರಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಸಕ್ಷ ಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈಗಾಗಲೇ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಹಂತವನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೃತ್ಯಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅದರಂತೆ, ವಿಕಾಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ವಿಕಾಶ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷ ನ್‌ 342 (ಅಕ್ರಮ ಬಂಧನ), 324 (ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಯುಧ ಅಥವಾ ಸಾಧನದಿಂದ ಗಾಯಗೊಳಿಸುವುದು), 114 (ಅಪರಾಧ ನಡೆದಾಗ ಪ್ರಚೋದಕನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ), 504 (ಶಾಂತಿ ಭಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದ ಅವಮಾನ), 506 (ಕ್ರಿಮಿನಲ್‌ ಬೆದರಿಕೆ) ಹಾಗೂ 34 (ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶ)ರಡಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ‌ಅನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಮಲ್ಲಂದೂರು ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಸಬ್ ‌ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್ ‌ಆಗಿದ್ದ ದೂರುದಾರರಾದ ಜಿ.ಎಸ್‌. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ 2012ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್‌ ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಗೈರಾಗಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ 2011ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ‌ನಿಂದ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದಾಗ, ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಯ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ದೂರುದಾರರನ್ನು ಆಗಿನ ಎಸ್‌ಪಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ವಿಕಾಶ್‌ ಕುಮಾರ್ ‌ವಿಕಾಶ್‌ ಅವರು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಪೇಪರ್‌ವೇಟ್‌ ಎಸೆಯಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಎಫ್​ಐಆರ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ವಿಕಾಶ್‌ ಕುಮಾರ್ ‌ವಿಕಾಶ್‌ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.

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Last Updated : September 11, 2026 at 8:50 PM IST

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HIGH COURT
VIKASH KUMAR VIKASH
IPS
BENGALURU
REFUSES TO QUASH FIR

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