ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ತಡೆಹಿಡಿದ ಇಲಾಖಾ ಆದೇಶ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಕಾರ: ಶಿಸ್ತು ಮುಖ್ಯ ಎಂದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ
ಅಭಿಯೋಜನೆಯ ವಾದ ಬೆಂಬಲಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಖುಲಾಸೆಯನ್ನೇ ಇಲಾಖಾ ಕ್ರಮ ರದ್ದತಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದು ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : November 11, 2026 at 6:19 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಮವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೈತಿಕ ನಡವಳಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಅಶಿಸ್ತಿನ ವರ್ತನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗದು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ , ಎರಡು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಖುಲಾಸೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ವೊಬ್ಬರ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ತಡೆಹಿಡಿದ ಇಲಾಖಾ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.
ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಳಿಕೋಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆರ್.ಕೆ. ಬಿರಾದಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅಶೋಕ್ ಎಸ್. ಕಿಣಗಿ ಮತ್ತು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಂಗರಾವ್ ಅವರಿದ್ದ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗೀಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಆದೇಶ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಬಿರಾದಾರಗೆ ದೊರೆತಿರುವುದು ಸಂಶಯದ ಲಾಭದ ಆಧಾರದ ಖುಲಾಸೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೃತರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಪುತ್ರ ಸಾವಿಗೆ ಅಪಘಾತ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದೂರುದಾರರು ಹಾಗೂ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ, ಅಭಿಯೋಜನೆಯ ವಾದ ಬೆಂಬಲಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಖುಲಾಸೆಯನ್ನೇ ಇಲಾಖಾ ಕ್ರಮ ರದ್ದತಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದು ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪವು ಸಮಂಜಸವಾದ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲದಂತೆ ಸಾಬೀತಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ, ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವನೀಯತೆಗಳ ಮೇಲುಗೈ ಆಧರಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಕರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಶಿಸ್ತು ಬದ್ಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರೆ ಅದು ಕಾನೂನು – ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪರಾಧ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಮೊದಲ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ನೈತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ಒತ್ತಿಹೇಳಿದೆ.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪರ ವಕೀಲರು, ‘ಎರಡೂ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಖುಲಾಸೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲು ಸಮರ್ಥನೀಯ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆರೋಪಗಳ ಗಂಭೀರತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಸೌಮ್ಯ ನಿಲುವು ತಳೆದು ವಜಾ ಮಾಡುವ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕರಣಗಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಅರ್ಜಿದಾರ ಬಿರಾದಾರ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ 2016ರಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಯತ್ನ, ಕೊಲೆ, ಗಲಭೆ, ಹಲ್ಲೆ ಸೇರಿ ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ ವಿವಿಧ ಕಲಂಗಳು ಹಾಗೂ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕಲಂ 25(1ಎ) ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಇವು ಕುಟುಂಬದ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಉಂಟಾದ ವೈಷಮ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದವಾಗಿದ್ದವು.
ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆಗೆ ತಕ್ಕುದಲ್ಲದ ನಡವಳಿಕೆಯ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ 2018ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 21ರಂದು ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಯ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿಯ ಬಳಿಕ 2019ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 6ರಂದು ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ 2019ರ ಆಗಸ್ಟ್ 7ರಂದು ಅವರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ವಜಾ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿರಾದಾರ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರೀಕ್ಷಕರು 2022ರ ನ.24ರಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ತಡೆಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಬಿರಾದಾರ ಕೆಎಟಿ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ 2023ರ ಜು. 17ರಂದು ಅವರ ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
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