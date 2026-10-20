ವಾಹನಗಳ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲ: ಮೂವರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಬಾಲಕನ ತಂದೆ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದತಿಗೆ ನಕಾರ
ಕಾರು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿನ ಆಟದ ವಸ್ತುವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯು ಅಂತಹವರ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಆಟದ ಮೈದಾನವಾಗಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : October 20, 2026 at 7:43 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಾರು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿನ ಆಟದ ವಸ್ತುವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯು ಅಂತಹವರ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಆಟದ ಮೈದಾನವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ತಮ್ಮ 14 ವರ್ಷದ ಮಗ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸಿ ಮೂವರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎನ್.ಆರ್. ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ಉದ್ದೇಶವೂರ್ವಕವಲ್ಲದ ಕೊಲೆ ಆರೋಪವನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಕೋರಿ ಮಗುವಿನ ತಂದೆಯಾದ ನದೀಮ್ ಉರ್ ರಹಮಾನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ನಡೆಸಿತು.
ಅಲ್ಲದೆ, ಘಟನೆ ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಾಲಕ-ಬಾಲಕಿಯರು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಕಾನೂನು ಕೇವಲ ಚೆಂದಕ್ಕಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಲ್ಲ. ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯದ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಸಮರ್ಥರು ಎನಿಸಿದವರು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿದರೆ, ಅದರಿಂದ ಎದುರಾಗುವ ದುರಂತಗಳಿಗೆ ಹೊಣೆಯಾದವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು ಆಗದು. ಕಾರು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿನ ಆಟದ ವಸ್ತುವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯು ಅಂತಹವರ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಆಟದ ಮೈದಾನವಾಗಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಮಗನಿಗೆ ಕಾರಿನ ಕೀ ನೀಡಿರುವ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ : ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ದಂಡಿನ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ 2020ರ ಡಿ.10 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ರಮೇಶ (40), ಉಷಾ (30) ದಂಪತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಮೊನೀಶ್ (5) ಜೊತೆ ಬೈಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪುತ್ರ 14 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಎಸಗಿ ಮೂವರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 304(2) ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಲ್ಲದ ಕೊಲೆ ಅಪರಾಧ ಸಂಬಂಧ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಆರೋಪವನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕೆಂಬ ಅರ್ಜಿದಾರನ ಮನವಿಯನ್ನು ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮನವಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭೀಯೋಜಕರು, ಅರ್ಜಿದಾರರೂ ಆದ ನದೀಮ್ ಉರ್ ರಹಮಾನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಸ್ವತಃ ಕೀ ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿರುವುದನ್ನು ತನಿಖೆಯಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಬಾಲಕ ಕಾರು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಪಘಾತ ಉಂಟಮಾಡಿ, ಮೂವರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಬಾಲಕನೊಬ್ಬನ ದುಸ್ಸಾಹಸ. ಅಪಘಾತ ನಡೆದದ್ದು, ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ತಂದೆಯೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಗನನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದರು.
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