'ಉಗ್ರವಾದದ ರಹಸ್ಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಹಾನಿ': ಎಡಪಂಥೀಯ ಸಂಘಟನೆಗೆ ನೆರವಾದ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ಧತಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರಾಕರಣೆ
ಎಡಪಂಥೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನೀಡಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ 6 ಮಂದಿಯ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.
Published : July 1, 2026 at 10:31 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಗ್ರವಾದದ ರಹಸ್ಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಇರುವ ಗಂಭೀರ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿಧಿ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಚಳವಳಿಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಬಲ್ಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಎಡಪಂಥೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನೀಡಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ 'ದಿ ತಿಮೋತಿ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್' (ಟಿಟಿಐ) ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ 6 ಮಂದಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ(ಯುಎಪಿಎ) ಅಡಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.
ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಯುಎಪಿಎ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದು ಕೋರಿ ಟಿಟಿಐ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಿಕಾ ಮಾರ್ಕ್, ಜೊನಾಥನ್ ಎಸ್.ರಾಜನ್, ಅಜಿತ್ ವರ್ಗೀಸ್ ಮಥಾಯಿ, ವರ್ಗೀಸ್ ಚಾಕೋ, ಬಾಬ್ಲು ಕುರ್ಮಿ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಜಾಯ್ ಎಂಬವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಕ್ರಮದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಅಗೋಚರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದಂತಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸೈದ್ದಾಂತಿಕ ಉಗ್ರವಾದವನ್ನು ಸಂಘಟಿತ ಹಿಂಸೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಉಗ್ರವಾದವನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಹಣಕಾಸು ಮಾರ್ಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿರಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಲ್ಲದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲ, ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಗ್ರಹಪೀಡಿತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ಅರ್ಜಿದಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮಿಕಾ ಮಾರ್ಕ್ ಎಂಬವರು ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ ಹಲವು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ನಡುವೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ನಡೆದ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಬಳಿ 24 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದವು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಯ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯಿದೆ(ಫೆಮಾ)ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿರುವ 'ದಿ ತಿಮೋತಿ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್' ಘಟಕದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಂಶ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು.
ಅಲ್ಲದೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಎಟಿಎಂಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
ಜೊತೆಗೆ, ನವೆಂಬರ್ 2025ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 2026ರ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು 92.55 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು(ಅಂದಾಜು 9.99 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಾಲರ್) ಹಾಗೂ ಜನವರಿ 2024ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2026ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಅಸ್ಸಾಂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 44 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣವನ್ನು ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಕಲಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣದ ಇನ್ನಿತರೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಹಣಕಾಸಿನ ಕಾರ್ಯಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಂಶ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಗರದ ಕೊತ್ತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು, ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯುಎಪಿಎ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಹೈಕೋರ್ಟಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಆರೋಪಿಗಳು ಬಡವರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವಂತಹ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರಿಗಳ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣವಾದ ಯುಎಪಿಯ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿರುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಎಫ್ಐಆರ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದರು.
ಇ.ಡಿ ಪರ ವಕೀಲರು, ಅರ್ಜಿದಾರರ ಬಳಿ ಅಮೆರಿಕದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಸೇರಿದ 24 ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವರೆಗೂ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಡಪಂಥೀಯ ನಿಷೇಧಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತನಿಖೆ ಈಗಷ್ಟೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದು ಮಾಡಲು ಕೋರಿರುವ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
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