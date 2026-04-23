ETV Bharat / state

ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ವಂಚನೆ: ಪುತ್ತೂರು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡನ ಪುತ್ರನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ತಡೆ ನೀಡಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರಾಕರಣೆ

ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಪುತ್ತೂರಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡನ ಪುತ್ರನ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ತಡೆ ನೀಡಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.

ಹೈಕೋರ್ಟ್ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 23, 2026 at 8:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ಆರೇಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಗರ್ಭವತಿಯನ್ನಾಗಿಸಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಜಗನ್ನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ.ರಾವ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ತಡೆ ನೀಡಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಮಗುವಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 10 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳ ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದು ಕೋರಿ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ.ರಾವ್, ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಈ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ, ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಿತು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಆರೋಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ.ರಾವ್ ಪರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ವಕೀಲರು, ಅರ್ಜಿದಾರ ಹಾಗೂ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ 9ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆದಾಗ ಇಬ್ಬರಿಗೂ 20 ವರ್ಷ. ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಏಳೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯಾಗಲು ಹುಡುಗನಿಗೆ 21 ವರ್ಷ ಆಗಬೇಕು. ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜಿದಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರನ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಸಿಲುಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿಗಳು ಆರೋಪಿ ತಂದೆಯ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್​​ನಲ್ಲೂ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಬೇಕು. ಆಗ ಯುವತಿ ಹಾಗೂ ಯುವಕನ ಕುಟುಂಬದವರ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೋರಿದರು.

ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು, ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮಗು ಆಗಿದೆ. ಆ ಮಗು ಅರ್ಜಿದಾರರದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದರೂ, ಆರೋಪಿಗೆ 21 ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆಯೇ ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು. ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿಯಿಂದಲೇ ಮಗುವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮದುವೆಯಾಗುವುದೇ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಅಲ್ಲದೇ, ಸದ್ಯ ಯುವತಿಗೆ ಮಗುವಾಗಿದೆ. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಅರ್ಜಿದಾರನೇ ತಂದೆಯಲ್ಲವೇ? ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮಗುವನ್ನು ಅನಾಥವನ್ನಾಗಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಏಳು ವರ್ಷ ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಯುವತಿಗೆ ಮಗುವನ್ನು ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದೇ ಉತ್ತಮ. ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿತು.

ಜೊತೆಗೆ, ಅರ್ಜಿದಾರ ಆರೋಪಿಯೇ ತಂದೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದು ಆತನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಮಗು ಬೇರೆ ಆಕೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಯುವತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೊಂದಿರಬಹುದು. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಮತ್ತೆ ಯುವತಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಆದೇಶ ಬರೆಸುವುದಾಗಿ ಪೀಠ ಎಚ್ಚರಿಸಿತು.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಮಗು ಹಾಗೂ ಯುವತಿಯನ್ನು ಅನಾಥವಾಗಿ ಬಿಡಲಾಗದು. ಯುವತಿ ಹಾಗೂ ಮಗುವಿನ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆಂದು ಮಾಸಿಕ 10 ಸಾವಿರ ರೂ. ನೀಡಿ. ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡಲು ಸಿದ್ದರಿದ್ದಾರಾ? ಆಗ ಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೀಠ ಸಲಹೆ ನೀಡಿತು.

ಇದಕ್ಕೆ ವಕೀಲರು, ಅರ್ಜಿದಾರ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​ ಓದುತ್ತಿದ್ದು, ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡಲು ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಪೀಠ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪೋಷಕರು ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ವಕೀಲರು, ಮಗುವಿನ ಜೀವನಾಂಶಕ್ಕೆ 10 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳ ಪರಿಹಾರ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಾದ ಆಲಿಸಿದ ಪೀಠ, ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ವಕೀಲರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿ, ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್​ 24ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿತು.

TAGGED:

CASE AGAINST PUTTUR BJP LEADER SON
BENGALURU
PUTTUR LOVE CHEATING CASE
LOVE FRAUD CASE
HIGH COURT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.