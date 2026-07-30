ETV Bharat / state

ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬೆಂಜ್ ಕಾರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿ ತರಿಗೆ ವಂಚನೆ: ಕಾರು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದ ಆದೇಶ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್​

ಈ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿಭು ಬಖ್ರು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಹೇಮಲೇಖಾ ಅವರಿದ್ದ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ, ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ಆದೇಶ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.

high-court-quashes-single-judge-bench-order-directing-release-of-car
ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬೆಂಜ್ ಕಾರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿ ತರಿಗೆ ವಂಚನೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 30, 2026 at 7:27 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಕಾರಿನ ಮಾಡೆಲ್ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತೆರಿಗೆ ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಬೆಂಜ್ ಕಾರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದ ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಮಂಗಳೂರು ನಿವಾಸಿ ನೀರಜ್​ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಕಾರು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದ ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ಕ್ರಮ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ (ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ) ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಈ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿಭು ಬಖ್ರು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಹೇಮಲೇಖಾ ಅವರಿದ್ದ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ, ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ಆದೇಶ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೇ, ಕಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು ನಕಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದ್ದು, ಕಾರಿನ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಏಕೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮೂಲಕ ಶೋಕಾಸ್‌ ನೋಟಿಸ್‌ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕಾರು ನೋಂದಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಾಲೀಕರು(ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು) ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅದು ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ, ಉದ್ದೇಶಿತ ಕಾರಿನ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಈ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ದಾಖಲೆಗಳು ನಕಲಿ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಆರ್​ಟಿಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರಿನ ನೋಂದಣಿ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ, ವಂಚನೆ ನಡೆಸಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಾಬೀತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತನಿಖಾ ವರದಿಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿಹಾಲ್​ ಅಹ್ಮದ್ ಎಂಬುವರು ಎಚ್​ಡಿಎಫ್​ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ನಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದು 2016ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರಂದು ಖರೀದಿಸಿ, 2017ರ ಜನವರಿ 4 ರಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್​ ಸಿಟಿ ಆರ್​ಟಿಒ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಂಬರ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗೆ ಸಾಲ ಪಾವತಿಸದೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರೂ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಅಶೋಕನಗರ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.

ಕಾರಿನ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಚ್​ಡಿಎಫ್​ಸಿ ಸಾಲವಸೂಲಾತಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡಿತ್ತು. ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ, 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಕಾರನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೂ, ಹಣ ಪಾವತಿಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು.

ಈ ನಡುವೆ ಕಾರನ್ನು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್​ ಆರ್ ಟಿಒನಿಂದ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಂಬರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ನಡುವೆ ಕಾರಿನ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಇಂದೋರ್ ಆರ್ ಟಿಒ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರು ಹಲವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅರ್ಜಿದಾರ ನೀರಜ್​ ಕುಮಾರ್​ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು.

ಈ ನಡುವೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ, ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ವಾಹನಗಳ ಕುರಿತ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ತಂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ನಿತಿನ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬುವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಈ ಕಾರು ನಿಂತಿತ್ತು. ಉಡುಪಿ ಆರ್​ಟಿಒ ಸಂಖ್ಯೆಯಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಮಾಡೆಲ್​ ಜಿ63 ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಈ ಕಾರಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಏಕೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಶೋಕಾಸ್​ ನೋಟಿಸ್​ ಜಾರಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿವಾದಿ ನೀರಜ್​ ದಾಖಲೆಗನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು ನಕಲಿ ಎಂಬುದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿತ್ತು.

ಇದಾದ ಬಳಿಕ ವಾಹನದ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಏಕೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ನೀರಜ್​ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್​ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ವಿಳಾಸ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನೋಟಿಸ್​ ತಲುಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ, ಈ ಕಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾರಾಟದ ಕುರಿತು ಮರ್ಸಿಡೀಸ್​ ಬೆನ್ಸ್​ನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ನೀರಜ್​ ಕುಮಾರ್​ ಶರ್ಮಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು. ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠ, ಕಾರು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ, ಜಪ್ತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ, ಕಾರು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.

ಮೇಲ್ಮನವಿ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ವಕೀಲರು, ನಿಹಾಲ್ ಅಹಮದ್ ಎಂಬುವವರು 1.96 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 'ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆಂಜ್ ಕಾರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಸದೇ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರದೆ ಕಾರನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ದೆಹಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಗೂ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಚರಿಸಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಈ ಕಾರು ಮಂಗಳೂರಿನ ನೀರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಎಂಬುವವರ ಕೈಸೇರಿತ್ತು.

ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಆರ್ ಟಿಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿ 1.96 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಎಎಂಜಿ ಜಿ63 ಕಾರನ್ನು ಕೇವಲ 32 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ 'ಬೆಂಜ್ ಗಿಎಲ್‌ಎ 200 ಸಿಡಿಐ ಕಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ 78.31 ಲಕ್ಷ ಆಜೀವ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೇವಲ 12.69 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ ಭಾರಿ ವಂಚನೆ ಎಸಗಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ವಾಹನ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ದರೋಡೆ, ಐವರ ಬಂಧನ: ವಾಹನ ಚಾಲಕನೇ ಸೂತ್ರಧಾರ - ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲು

ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ವಿಚಾರ: ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್‌ಸಿ ಆದೇಶ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂಎ: ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

TAGGED:

ಬೆಂಜ್ ಕಾರು ನೋಂದಣಿ ಕೇಸ್​
ಆದೇಶ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್​
BENGALURU
HIGHCOURT
HIGH COURT QUASHES ORDER

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.