ಮಗುವಿನ ಕಸ್ಟಡಿ, ಭೇಟಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪತಿ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಪತ್ನಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಪೋಕ್ಸೊ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದು
High Court Quashes Pocso Case: ಮಗುವಿನ ಕಸ್ಟಡಿ, ಭೇಟಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪತಿಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಪತ್ನಿ ಪೋಕ್ಸೊ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ.
Published : November 6, 2026 at 8:42 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಗುವಿನ ಕಸ್ಟಡಿ ಮತ್ತು ಭೇಟಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡಲು, ಪತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಪತ್ನಿ ಹೊರಿಸಿದ್ದ ಪೋಕ್ಸೊ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದುಪಡಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಪತಿ ಇಚ್ಛೆಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ಪತಿ, ಅವರ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಹಾಲಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ತನ್ನ ಪತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೊರಿಸಿರುವ ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮಗಳ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಪೋಕ್ಸೊ (ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ-2012) ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಧಾರಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಹೆತ್ತತಾಯಿಯೊಬ್ಬರು ಕಟ್ಟಿರುವ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಕಸ್ಟಡಿ ಮತ್ತು ಭೇಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾವೆದಾರರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನೂನನ್ನು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗದು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು ನ್ಯಾಯಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ದುರುಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಗುವಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿವರಣೆಯಿಲ್ಲ. ಮಗುವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ವೈದ್ಯರೂ ಅಂತಹ ಅಂಶವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ. ಆರೋಪ ಕೇವಲ ತಾಯಿಯ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಮಗುವಿನ ಕಸ್ಟಡಿ ಮತ್ತು ಭೇಟಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತಾ ಇಂತಹ ಗುರುತರ ಆಪಾದನೆಯನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವನ್ನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಯ ಸುಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ್ದಾಗಿದೆ. ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಕಣ್ಮಣಿಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಮಗುವೀಗ ಅವರ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಮಗುವಿನ ಕೋಮಲತೆ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಮೇಲೆ ಕವಿದಿರುವ ಕರಿನೆರಳು ಅದರ ಮನದಲ್ಲಿ ಭೀತಿಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯು ತನ್ನ ಪತಿ ಮತ್ತವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಅವಮಾನಕ್ಕೀಡುಮಾಡುವ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಪೋಕ್ಸೊ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಆಪಾದನೆ ಹೊರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪೋಕ್ಸೊ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕಲಂ 22ರ ಅನುಸಾರ ಪತ್ನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಪಾಲಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 35 ವರ್ಷದ ಅರ್ಜಿದಾರ ಪತಿ (ಉದ್ಯಮಿ) ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವಾದಿಯಾಗಿರುವ 33 ವರ್ಷದ ಪತ್ನಿ (ಗೃಹಿಣಿ) 2018ರ ಜುಲೈ 1ರಂದು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ದಂಪತಿಗೆ 2022ರ ನವೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿತ್ತು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮನಸ್ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 2024ರಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿದ್ದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಅಪ್ಪನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಮತ್ತು ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಪತ್ನಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಜಿದಾರ ತಂದೆ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆಗಿನ ಒಡನಾಟದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಭೇಟಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೋರಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮಧ್ಯಂತರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ನಿಗದಿತ ದಿನಗಳಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಇರಲು ತಂದೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತ್ತು.
ಅದೊಂದು ದಿನ ಮಗು ತನಗೆ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲು ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಕಸಿವಿಸಿಯಿಂದ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಾಯಿ ಬಳಿ ಅಲವತ್ತುಕೊಂಡಿತ್ತು. ತಾಯಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಮಗುವಿನ ಗುಪ್ತಾಂಗದ ಸುತ್ತ ತುರಿಕೆಯಿಂದ ಚರ್ಮ ಕೆಂಪಗಾಗಿ ದದ್ದುಗಳು ಉಂಟಾಗಿದ್ದುದು ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಕೂಡಲೇ, ತಾಯಿ ಮಗುವನ್ನು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದ ಕ್ಲೌಡ್ ನೈನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ತನ್ನ ಗಂಡ, ಅತ್ತೆ, ಮಾವ ಮತ್ತು ಗಂಡನ ತಂಗಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.
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