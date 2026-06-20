ಮಾಹಿತಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಪಡೆದು ವಂಚನೆ: ರಾಜಿ ತೀರ್ಪು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಮಂಡ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ 2013ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
Published : June 20, 2026 at 8:37 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ, ವಿವಾದಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವ ಜಮೀನಿನ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಂಚಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧದ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಮಂಡ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಕಡುದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ 79 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆ ಸನ್ನಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಎ. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠವು ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಮಂಡ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ 2013ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ವಂಚನೆ ಅಥವಾ ಮೋಸದ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಅಥವಾ ತೀರ್ಪು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ವಂಚನೆ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು.
ತನಗೆ ಸೇರಿದ ಆಸ್ತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರೆಯವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ, ಎದುರಾಳಿಗಳು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಸಹಿ ಪಡೆದಿರುವುದು ಭಾರತೀಯ ಒಪ್ಪಂದ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ತೀರ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ 226 ಮತ್ತು 227ರ ಅಡಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವೇ ಇಂತಹ ವಂಚನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇರುವ ಏಕೈಕ ಕಾನೂನು ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸನ್ನಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ನಂಬಿಸಿ, ಮೋಸದಿಂದ ಸಹಿ ಪಡೆದು ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಮೂಲಕ ಆದೇಶ ಪಡೆದಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೇ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಂಡ್ಯ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ನೀಡಿದ್ದ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ : ಮಂಡ್ಯದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ಎಂಬುವರು ಸನ್ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ಗಳ ಅದಲು - ಬದಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧ 2013ರಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡಿದ್ದರು.
ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು, ಅದೇ ವರ್ಷದ ನವೆಂಬರ್ 23ರಂದು ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ರಾಜಿಯ ಅನ್ವಯ, ಶರೀಫ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು, ಬದಲಿಗೆ ಸನ್ನಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಗುತ್ತಲು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 84/3ರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ತೀರ್ಪಿನ ನಂತರ ಸನ್ನಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ತಮಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಜಮೀನನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರ ಕುರಿತು ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು.
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ತಮಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ರಾಜಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 21 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ, ಅಂದರೆ 1992ರಲ್ಲೇ ಜಿ.ಬಿ. ಜಯರಾಮು ಎಂಬುವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶರೀಫ್ ಅವರು ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದೇ ಆದೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸನ್ನಮ್ಮ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.
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