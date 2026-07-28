ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರದ ಸೆಸ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸೆಸ್ ವಿಧಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.
Published : July 28, 2026 at 8:09 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸೆಸ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.
ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಮೇಲೆ ಸೆಸ್ ವಿಧಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ತಯಾರಕರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ಮೇಲಿನ ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ಅನೂರ್ಜಿತಗೊಳಿಸಿತು.
ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ತಯಾರಕರಾದ ಧಾರಿವಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತಿತರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಸೋಮವಾರ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು.
ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸೆಸ್ ವಿಧಿಸುವ ಕೇಂದ್ರದ ಕ್ರಮ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿದೆ ಎಂದಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಸೆಸ್ ವಿಧಿಸಲು ಇರುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 2006ರ ಆರೋಗ್ಯ ಭದ್ರತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸೆಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ತಯಾರಕರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಸೆಸ್ ವಿಧಿಸುವ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ನಿಜವಾದ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಊಹಿಸಿದ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಸೆಸ್ ವಿಧಿಸುವುದು ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ 14ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದೆ.
ತೆರಿಗೆ, ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಸೆಸ್ ವಿಧಿಸುವ ಕುರಿತಂತೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೆಸ್ ವಿಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ ವಿಧಾನವು ಸಂವಿಧಾನದ 14ನೇ ವಿಧಿಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ. ಇದು ಕಾಯಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು 14ನೇ ವಿಧಿಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾ.ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಕಂಪನಿಗಳಂತೆಯೇ ಸೆಸ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ವರ್ಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಜವಾದ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಬದಲು, ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಪೌಚ್-ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಗಳ ಸಂಭಾವ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೆಸ್ ವಿಧಿಸುವುದು ಅಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಅವಲೋಕನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೆಸ್ ವಿಧಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಸ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 65 ಪೌಚ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಯಂತ್ರವು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ 31,200 ಪೌಚ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 25 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 7,80,000 ಪೌಚ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಯಂತ್ರದ ಊಹಿಸಲಾದ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಯಾರಕರು 1.01 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸೆಸ್ ಪಾವತಿಸಲು ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ, ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ 1.09 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಸೆಸ್ ವಿಧಿಸುವುದರಿಂದ ಗಂಭೀರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಏಕಪಕ್ಷೀಯತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಅಬಕಾರಿ ಸೆಸ್ ಅನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2025ರ ಆರೋಗ್ಯ ಭದ್ರತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸೆಸ್ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ಕಾಯ್ದೆ ತಯಾರಕರು ಹೊಂದಿರುವ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ತಯಾರಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಸೆಸ್ ಅನ್ನು ವಿಧಿಸಿತು. ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ನಿಜವಾದ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಪೌಚ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಯಂತ್ರಗಳು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದಾದ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಪೌಚ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಸೆಸ್ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಸೆಸ್ ವಿಧಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಎನ್.ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಬಲವಾಗಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು. ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ವಲಯವು ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಸೆಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಧಾನವು ಅಂತಹ ಆದಾಯ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ಅದರ ಮೂಲದಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಹರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದರು.
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